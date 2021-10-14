Son Dakika Haberi Emekliye Geldi, Müjdeli Haber Ödemesi 2500 TL Olarak Hesaplara Yatıyor

Emekli olan kişilere son dakika haberi geldi. Emekliye son dakika haberinde 2500 TL ödeme alınacağı konuşuluyor. Emekli olan kişilere yapılacak olan bu destek haberinde, emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden hemen başvuru yaparak artı para (nakit avans) alabileceksiniz. Emekli olan kişiler aldıkları bu artı para hesabına göre de istedikleri zaman harcama yapbilecekler ve yaptıkları harcama sonrasında ödemelerini gerçekleştireceklerdir. Emekli maaşı aldığınız bankanın mobil uygulaması üzerinden kredili mevduat hesabı (KMH) başvurusu yaparak hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Onay almanız durumunda ise, bankalar sizlere hemen sonuç verecek ve hesabınıza artı para olarak 2500 TL ekleyeceklerdir.

Ziraat Bankası 2500 TL Ödeme Veriyor mu?

Emekli bankası olarak da bilinen ve ülkedeki emeklilerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi olan Ziraat Bankası, 2500 TL'ye kadar ödeme veriyor. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, sizlere özel kampanyalar ile birlikte, 2500 TL ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden ödeme alacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde hemen kredi kullanabilir ve bu kullanılan krediler haricinde ayrıca artı para alabilirler. Emekli maaşınızın olduğu hesap üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte, sizlerde hemen sonuç alabileceksiniz. Başvurular Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden ve müşteri hizmetleri üzerinden banka şubelerine gitmeden yapılıyor. Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank 2500 TL Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, kredi, kredi kartı, nakit avans ve promosyon alabilmektedirler. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız 2500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler 750 TL, daha düşük emekli maaşı alan kişiler ise 625 TL emekli promosyonu alabileceklerdir. Ayrıca maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank 2500 TL artı para haricinde kişilere maaş hesabı üzerinden maaşlarının 22 katına kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank 2500 TL ödeme başvurusu yaptığınızda sizlere sonuç hemen gelecek ve bu sonuca göre nakit hesabınıza yatacaktır.

Akbank 2500 TL Emekliye Artı Para Verecek

Akbank üzerinden yapılan kampanyada, ister maaş müşterisi olun, ister olmayın hemen onay alabileceksiniz. Akbank üzerinden 2500 TL'ye kadar artı para alacak kişiler, bu bankadaki hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte, 2500 TL'Ye kadar artı para başvurusunu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilecektir. Akbank 2500 TL'ye kadar yaptığı bu kampanyada son dakika olarak müşterilerine destek kredisi de vermektedir. Emekli olan kişiler, emekli maaşını bu bankaya taşırsa hemen kredi onayı alabileceklerdir. Akbank 2500 TL artı para haricinde emekli olan kişilere 1500 TL'ye kadar nakit avans vermektedir.