Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve TEB Yeni Kampanyasını Sabah Duyurdu, En Az 10.000 TL Verecekler

Denizbank Akbank Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden Sabah saatlerinde yeni kampanyalar duyurusu yapıldı. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere Denizbank Akbank Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası En az 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. 10.000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler Bu 4 bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek ve ihtiyaçları için kredi kullanabilecekler.

10.000 TL ve üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız bankaların kredi politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda hemen kredi onayı alabilir onaylanan kredinizi isterseniz banka şubesinden isterseniz de internet bankacılığı ile mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz.

Denizbank Akbank Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bankaların belirlediği ortak Kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Denizbank Akbank Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunun olması şartı vardır. Kredi kullanacak olan kişiler ayrıca diğer bankalardaki performanslarına göre de kredi onayları alabileceklerdir.

Bankalar yaptıkları duyurular ile birlikte diğer bankada icralık avukatlık kırmızı kalem veya Kara listede olan müşterilere kredi onayı vermeyeceklerini duyurdu. başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sms ile veya internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank Akbank Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz SMS atarak kolay bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. DenizBank SMS kredi için kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasını gönderin. akbank'ın sms kredi başvurusu için ise Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 4411 numarasına bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirlerini yazması gerekiyor. numarasını mesaj olarak gönderebilirsiniz. TEB Bankası üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz t.c. kimlik numaranızı 4466 numarasını mesaj olarak gönderebilirsiniz. 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurunuz yapıldıktan sonra sizleri değerlendirme sonucu da mesaj olarak gelecektir.

Denizbank Akbank Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden hesabı olan müşteriler ise mobil uygulama aracılığı ile internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir online olarak hemen kredi onayı alabilirler.