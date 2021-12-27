Son Dakika Haberi: Emekliye 10 Bin TL Değerinde Müjde!

Emekli olan banka müşterilerine müjdeli bir haber geldi. 10 Bin TL’ye varan tutarda net ödemeler yapılacak. Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank üzerinden emekli maaşlarını alıyor ise, 10. 000 TL’ye varan tutarlarda hızlı bir şekilde bekleme olmadan söz konusu bu bankalar üzerinden ödemelerini alabileceklerdir.

Nakit kullanmak isteyen ve de nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar, 10 Bin TL’ye kadar olan ödemelerini de yine zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde söz konusu bu kamu bankaları üzerinden alabileceklerdir.

Emekli vatandaşlar için kamu bankaları başta olmak üzere birçok destek ve kampanya yapılmaktadır. Bu kampanyalar emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve yılın son günlerinde rahat bir nefes aldırmak için çeşitli şekillerde sunulmaktadır. Emekli vatandaşlar, emekli maaşını kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor ise ilgili bankanın mobil uygulamasını kullanarak uygulama üzerinden 10.000 TL tutarında nakit kredi için kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorlar.

36 aylık vadeye kadar verilebilecek olan bu ihtiyaç kredilerinde banka, ilk kredi taksit ödemesinde 90 günlük yani 3 aylık erteleme yapma imkanı da sunmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmayı tercih eden vatandaşlar, belirtilen ve sunulan şartlara uygun olmaları halinde söz konusu bu kamu bankaları üzerinden istedikleri an ihtiyaç kredilerini kullanabilecektir.

Emeklilere verilen destekler, nakit avans ya da ihtiyaç kredileri olarak sunulabilmektedir. Emekliler için henüz yapılacak olan zam oranları belli olmadığı için, emekliler de yenş yıla nakit olarak güvence imkanlarını değerlendirerek girmek istemektedirler. Bütçe dengesini yakalamanın oldukça zor olduğu bu günlerde emeklilere sunulan bu kredi imkanı ile hem kredi ödeme vade seçeneği hem de 3 aylık vade erteleme imkanı, kredi kullanacak olan kişilere çok büyük kolaylıklar sunmaktadır.

10 Bin TL’ye kadar alınabilecek olan ve nakit olarak verilecek olan ihtiyaç kredisi, özel bir kampanyadır. Kredi kampanyasına katılım göstermek isteyen vatandaşlar, kredi başvurularını yaptıktan hemen sonra 10 Bin TL’ye varan nakit krediyi hesaplarına alabilmektedir. Emekli maaşlar üzerinden daha önce ilgili kamu bankalarından kredi kullanımı yapıldı ise banka isteyen emekli müşterilerine zaman kaybetmeden kredi onayı verebilmektedir. Düşük faiz oranları ile yapılabilecek kredi kampanyası, vatandaşlara ilk taksit ödeme süresinde de 3 aylık erteleme imkanı da sunulmaktadır.