Bütün Çalışan Evli veya Bekar Vatandaşlar, Hemen Başvuru Yapın! Son Dakika!

Yapı Kredi Bankası’nın müşterilerini çok yakından ilgilendiren bir kampanya açıklaması yapıldı. Aracım+ uygulaması ile ilgili olarak uygulamanın detaylı açıklaması ile beraber uygulama üzerinden yapılacak olan %40’a varan indirim oranları da halka sunuldu. Uygulama sayesinde hem piyasadaki en uygun indirim oranlarını alabilecek hem de birden fazla işleme tek bir uygulama üzerinden erişebileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinde mevcut durumda güncel hesabı olan müşterileri yakından ilgilendiren önemli bir kampanya duyurusu sunulmuştur. Banka müşterilerine özel olarak %40 oranında indirim uygularken aynı zamanda da Aracım+ uygulamasını müşterilerine özel olarak açıkladı.

Aracım+ uygulaması, arabası olan ve zorunlu olarak yapılması gereken sigorta, kasko gibi işlemler için kullanılabilecek en avantajlı uygulamalardan birisi olarak tanıtıldı. Bu uygulamada kasko ve sigorta işlemlerinden başlamak üzere birçok detaylı hizmete ulaşma imkânı sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını kullanan müşterilerine özel olarak müşteri plakasını kaydetmesi ile müşteri bilgilerini görür görmez, sistem üzerinden işlemler de kolaylıkla yapılabilecektir. Bununla beraber araç kiralama hizmet ve işlemleri için de %40’a varan indirim ve promosyon fırsatları da özel olarak sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Aracım+ Uygulamasını Tanıttı!

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Mobil uygulama ile verilen hizmetlere bir yenisi eklenmeye devam etmektedir. Otokoç Otomotiv şirketi ile birlikte planlanan Aracım+ hizmeti, kasko ve sigorta işlemleri başta olmak üzere bunun gibi birçok işlemin yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Aracım+ uygulaması, araçları ile ilgili işlemleri yapmak isteyen müşterilerin kolay bir şekilde kullanmaları için uygun bir kullanıma sahiptir. Araç plakasının uygulamaya kaydedilmesi ile yapılacak olan işlemler kolay bir şekilde yapılabilecektir. AVIS araç kiralama faaliyetleri olarak da kolaylıkla kiralama ve birçok işlem, rahatlıkla yapılabilecektir. Üstelik bu kolaylığın yanında %40’a varan indirim oranlarından faydalanmak da mümkün.

Tek Bir Uygulamada Tüm Hizmetler

Yapı ve Kredi Bankası aracılığı ile banka müşterilere sunulan Aracım+ uygulaması, finans uygulamasından farklı bir amaçta hizmet vermektedir. Yapı ve Kredi Bankası müşterileri bu uygulamada üzerinde birçok avantaja yenilikçi ve kolay kullanım ile sahip olmaktadır.