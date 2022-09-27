Son dakika haber! TC kimlik ile 70.000 TL ödeme veriliyor...

T.c kimlik numaranız üzerinden 70.000 ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde Kredi ödemeleri verileceği açıklandı.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak anında kullandırılmaktadır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir veya banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredilerini 5 dakika içerisinde hesaplarını alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için kredi puanı 1200 ve üzerinde olması da isteniyor.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası banka hesabınızın olması durumunda şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz Kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşların şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılabileceği haberi de verildi.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak 32 80 numarasını mesaj olarak gönderin.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarasını yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak 44 11 numarasına mesaj gönderin.