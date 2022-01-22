12, 24, 36 Ay Vadeye Kadar Acil Durum Nakit Kampanyası Başladı, Kimlik Numarasından Öğrenin. Acil durumlarda bankalar üzerinden nakit başvurusu yapacak olan vatandaşlar için artık kolay onay alınabilecek kredi kampanyaları duyurusu yapıldı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bankalar üzerinden 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vade ve 12 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz.

İhtiyaç kredisi kampanyası olarak başvuru yapabileceğiniz bu kampanyaları alıp almadığınızı SMS atarak hemen öğrenebilir ve TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank yaptığı kampanyalar ile birlikte gündemden düşmüyor. Acil ihtiyacı olan ve nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler banka kredi notu 1250 ve üzerinde olması durumunda qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına gönderebilir. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirme sizleri kısa bir süre içerisinde verilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesabınıza yatacak. Adil ihtiyacınızın olması durumunda Finansbank ayrıca kendi internet sitesi üzerinden de sizlere kredi kampanyası başvurusu yapma imkanı sunacak.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler finansbank'ta olduğu gibi SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Bireysel yazımı boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi tam olarak yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderin. Banka kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi hesaplayarak sizlere belirtilen mimiklerde Kredi imkanı sunacak 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacaksınız.

İş Bankası

İş Bankası acil ihtiyacınız için kullanabileceğiniz Kredi kampanyasını kendi mobil uygulaması olan İş Cep uygulaması üzerinden yapıyor. İş Bankası müşterisi olan kişiler İşCep uygulaması şifresi oluşturarak 7gün 24saat acil ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. İş Bankası bu krediler de kredi notu 1400 ve üzerinde olan vatandaşlara yardımcı olacaktır.