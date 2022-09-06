Son dakika haber: Emekliye ek ödeme onayı verildi, Cumhurbaşkanı kabine sonrasında duyurdu...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler için yeni bir kredi kampanyası devlet destekli olarak verileceği resmi olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara müjdeli haber verildi ve yüksek limitli krediler kullandırılacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesaplara yatırı olarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılabilecek ve onaylanan krediler aynı gün içinde tekrardan kullandırılarak ₺50.000'ye kadar sizlere ödenecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl gerçekleştiriliyor?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlar devlet destekli olarak kullanabilecekleri ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeler ile birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz banka müşteri numarası üzerinden internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilecek ve onaylanan bu kredilerde ve şartlara uygun olarak işlemlerimiz gerçekleştirilebilecektir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Emekli maaşınız üzerinden sizler de ek ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için isterseniz banka şubelerine gidebilir isterseniz de banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzeri uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz.