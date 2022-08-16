Son dakika haber; Akbank 50 bin TL ödeme yapacağını açıkladı

Akbank yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını da 50.000 TL gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşları Akbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapmaları durumunda düşük faiz oranları ile birlikte Kredi vereceğini açıkladı. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemeleri yapabilmektedirler. Akbank kredi politikalarına uygun olan ve 18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes başvurularını Bu bankanın kredi şartlarına uygun olması durumunda gerçekleştirebilir ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli düşük faizli olarak 50.000 TL kullanabilir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda akbank'ın kısa mesaj ile birlikte vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle en çok başvuru alan bankaların başında gelen Akbank sadece sms ile değil internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7/24 kredi verecek.

Akbank direkt uygulamasını kullanıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde hesaplarınızı ödeme yatırabilirsiniz. Bankada hesabı olan vatandaşlar hemen Akbank internet bankacılığı şifresine müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya size en yakın Akbank şubesinden alarak Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit kredi başvurusunda bulunarak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Akbank üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşların ayrıca Akbank şubelerine giderek kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte de kredi imkanından faydalanacağını söylemek istiyoruz.