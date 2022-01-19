Son Dakika Haber: 7.500 TL Ödemeler Bu Gece Başlıyor, Bankaya Gitmeye Gerek Yok

Son dakika haberi ile birlikte 7500 TL ödemeler bu gece itibariyle hesaplara yatmaya başlayacak. Başvuru yaparak sizlerde 7500 TL ödeme alabilir nakit ihtiyacını hızlı bir şekilde Kredi kullanabilirsiniz. T.c. kimlik numaranızı üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte bankalar sizlere hızlı bir şekilde artık ihtiyaç kredilerinde gelir belgesiz olarak 7500 TL ödeme verecek. Sizler de bana ihtiyacınız varsa Denizbank Finansbank ve akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilir ve bu gece itibarıyla onaylanan kredinizi hesaba yatırabilirsiniz.

Denizbank Finansbank ve Akbank yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki duyuru ile birlikte kendi banka hesabı olan vatandaşlara düşük faizli masrafsız imzasız kimliksiz ve gelir belgesiz olarak mobil uygulamalar üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Beş dakika içerisinde sonucunu alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız acil ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar için SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 36 ay vadeli bu kredileri kullanmak istiyorsa cep telefonları üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ise sadece kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj göndererek Kredi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan da internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler hem sms ile hem de Akbank direkt uygulaması aracılığı ile nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler de banka şartlarına uygun olan kişiler hemen Kredi başvurusunda bulunabilir ve hemen şartlara uygun olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden krediye hesabına yatırabilir.

7500 TL kredi kullanmanız durumunda banka 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturma imkanı sunarken ilk taksit ödemesini 90 güne kadar erteleme imkanı da yapacak. Bankalar ayrıca kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanılarak Kredi imkanı sağlayacak.