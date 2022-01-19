Ziraat Bankası Hesabı Olan Vatandaşlara Önemli Duyuru Yapıldı: Bankaya Gitmeden 35.000 TL Cebinize Geliyor! Şart Yok

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte sürekli olarak tüm vatandaşların ilk tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen şartlar dahilinde kredi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması veya banka maaş müşterisi olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlar söz Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile Kredi alabiliyor.

Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte artık banka şubelerine gitmeden hem bankacılık işlemlerini hem de kredi işlemlerini artık mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat yapabiliyor.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlara 35000 TL ödeme nasıl alınır?

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya banka kredi şartlarına uygun olan kişiler internet bankacılığını kullanarak veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden bireysel internet şubesine girerek buradan 35.000 TL kredi için başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunacak olan kişiler Kredi değerlendirilmesi kısa süre içerisinde yapılarak sonucu kendilerini iletilir.

Kredi sonucu olumlu olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden ne kadar kredi onayı aldılar ise o kadar kredi hesaplarına yatar. Başvuru yapmak isteyen kişiler ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da Kredi kullanabiliyor.

Emekli olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden bu nakit kampanyasına katılarak işlem yapmak istiyorlarsa emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıması veya bu bankadan emekli maaşını alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat bankası'na taşıyarak Kredi başvurusunda bulunacaksınız daha yüksek limitler de ihtiyaç kredisini banka şubelerine giderek kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilere sadece ihtiyaç kredisi değil borç kapatma kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi de diğer müşterilere nazaran daha düşük faiz oranları ile Ziraat Bankası tarafından verilmektedir.