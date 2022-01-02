Son dakika gelişmesi ile öğrencilere 10.000 tl verileceği açıklandı. Şartlara uygun olan öğrenciler alabilecek. Öğrencilere 36 ay vade ile 10.000 tl verilecek.

Bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarından birisi de öğrenciler için verilen kredilerdir. Öğrenci olan, sigortası olmayan ve paraya ihtiyacı olan öğrenciler, artık kredi kartı alabildikleri gibi kredi şansından da faydalanabilecekler. Bu bankalardan kredi alabilmek için kredi siciliniz temiz olması gerekiyor. Öğrencilere verilecek olan bu kredi de gelir belgesi aranmayacak, sicili temiz olan öğrencilerin başvurusu onaylanacak. Eğer kredi notunuz 1200 ve üstünde ise bu krediyi veren bankalardan 36 ay vade ile 10.000 tl alabileceksiniz.

DENİZBANK ÖĞRENCİ KREDİSİ VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Denizbank üzerinden öğrenci kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar sms veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız kredisiniz hemen kullanabileceksiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden kredim tc kimlik numarası yazıp 3280’e göndermeliler. Bu şekilde kredi için onay alıp almadığınızı öğrenebileceksiniz. Başvuru sonucu kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.

Onaylanan limitiniz en yakın banka şubesinden kimliğinizle kullanabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmayan vatandaşlar Denizbank web sitesi üzerinden başvuru formu doldurarak kredi işlemlerini başlatabilirler. Denizbank bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor. Ayrıca kredilerinizde 3 ay ertelemeli şansından da faydalanabileceksiniz.

AKBANK ÖĞRENCİ KREDİSİ VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank üzerinden öğrenci kredisi başvurusunu online olarak yapabileceksiniz. Öğrenciler Akbank kartı kullanıyorsa bankanın internet bankacılığından Akbank direkt uygulamasından başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru online olduğu için kredi kullanımınızı da online olarak kullanabileceksiniz. Bankaya gitmeden kredinizi kullanabileceksiniz. Akbank direkt kredisi dışında banka şubelerinden işlem yapmak istiyorsanız, banka sizlere onay vermeyebilir. Çünkü şube başvurularında banka gelir belgesi istemektedir. Ve gelir belgesi bulunmayan kişiler krediden faydalanamayacak.

QNB FİNANSBANK ÖĞRENCİ KREDİSİ VE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Qnb Finansbank üzerinden kredi almak isteyen öğrenciler TC kimlik numaralarını 5030’a göndererek başvuruda bulunabilirler. Başvuru onayı alan öğrenciler banka şubelerinden kimlik ile veya internet bankacılığından kredilerini online olarak kullanabilirler. Qnb Finansbank 36 ay vade ve uygun faizlerle öğrencilere işlem yapacaktır.