Son Dakika: Faizsiz Kredi Verilecek, Sadece 36 Ay Şartı Var

Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda hemen kredilerini kullanabileceklerdir. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız öncelikle bankaların politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Bu bankalar katılım bankaları olacağı için diğer bankalar gibi aynı politikalara göre müşterilere onay vermektedir. Katılım bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler faiz yerine kar payı oranı ile birlikte kredi alır.

Bu kredilerde bizim dinimize uygun olarak helal kredi olarak müşterilere sunulur. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyler. Onaylanan Kredinizi 36 ay vadeye kadar alırsınız. Ülkemizde bulunan katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf katılım ve Emlak Katılım Bankasıdır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi sunduktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka 36 ay vadeye kadar müşterilerine hizmet verecektir. Kredi kullanacak olan emeklinin emekli maaşını bankaya taşınması gerekiyor. Çalışan kişinin de en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması ve kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bir diğer Katılım Bankası olan Albaraka Türk üzerinden de ihtiyacınıza göre kredi kullanabiliyorsunuz. Banka yüksek kredi notu olanlara kredi vermektedir. Özellikle 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız bu bankanın şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer bankada bir hesabınız varsa banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Albaraka Türk Katılım Bankası emekli olan çalışan devlet memuru ve esnaf olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. 36 ay vade verilen bu krediler de banka faiz yerine kar payı oranı ile birlikte sizlere kredi verir ve bu kredi helal kredi olarak geçer.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası üzerinden de faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini en yakın banka şubesinden kullanabiliyor. Özellikle emekli olan müşteriler Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsa Ziraat katılım Bankası'na maaş taşımasını da hemen en yakın şubeden yaparak yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Kredi notunu düşük olsa bile emekli maaşınızı Ziraat katılım Bankası'na taşırsanız faizsiz emekli kredisi kullanabilirsiniz. Çalışan müşterileri ise uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olması durumunda banka kişilere kredi vermektedir. Ayrıca 100.000 TL üzerinde de banka ipotek karşılığında faizsiz kredi desteği müşterilere sunulmaktadır. Banka helal kredi olarak kredi verdiği için faiz yerine kar payı oranı uygulanmaktadır.