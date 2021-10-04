Son Dakika EYT Haberi: Haber Geldi! 40 Yaş Üstü Vatandaşlara Emeklilik İmkânı

Son dakikada gelen haber 40 yaş üstü vatandaşları sevindirdi. Eyt bekleyenlere müjde. 40 yaş üstünde olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT bekleyen 40 yaş üstü vatandaşlar emeklilik fırsatından faydalanabilecek…

Emeklilik fırsatından faydalanmak için gerekli şartları yerine getiren ve emekli olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kurum tarafından ödenecek olan maluliyet aylıkları ile ilgili şartlarda bu aşamada belli oldu. Malullük maaşı 40 yaşını aşan ve sağlığı çalışma koşullarına uygun olmayan kişiler erken emekli olabilecektir. İşgücü ve beden sağlığı kaybolmuş 40 yaş üste kişiler başvuru yapma hakkına sahiptir. Fakat bu işgücü kaybını onaylı bir belge ile kanıtlamak gerekir.

Malulen Emeklilik Olma Şartları

40 yaşını doldurmuş olan kişilerden emekli olmak isteyenler başvuru yaparak emekliliğe ayrılabilirler. Ancak beden sağlığını kanıtlayan raporda en az %60 oranında bir kaybın olduğunu kanıtlamaları gerekir. Emekliliğe ayrılacak kişi veya işverenin emekliliğe ayrılacak kişi için başvuru yapması gerekir. Vatandaşlar çalıştıkları süre içerisinde meslek hastalıkları veya iş kazaları neticesinde sakatlanma, uzuv kaybı nedeni ile emeklilik için başvuru yapabilirler.

Eğer iş hayatında devam etmesini olumsuz yönde etkileyen bir sorun ortaya çıktığı zaman, belge ile malulen emekli olabilecek. Bu durumda gerekli olan hastalık veya kaza sonucunda beden sağlığının %60 lık kısmında kayıp olması gerekir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kişi meslek hastalıkları veya iş kazası sonucu %60 oranında bir kayıp yaşamış ise, en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapabilir. Başvuru sonucunda kişi değerlendirilerek şartların sağlanmasında erken emekli olarak emekli maaşı alabilecektir.

Ayrıca erken emeklilik durumu olan kadınlarda özel doğum yapan annelerin izin hakkı bulunmaktadır. Emekli olmak isteyen kadınlar bu günleri saydırmak şartı ile erken emekli olabilirler. Doğum yapmamış fakat evlatlık alan annelerde bu durumdan faydalanabilecektir. Ödenmeyen prim borçları ödenmek koşulu ile bu fırsattan yararlanabilecektir.