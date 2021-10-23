Son Dakika EYT Belli Oldu, Meclis'ten Geçti: EYT Hakkında Gelişme Bekleyenler İçin Son Dakika Duyurusu Geldi!

Meclis yeni yılda faaliyetlerine başlamasıyla işlerine başlamasının ardından EYT’ye yönelik farklı açıklamaların gündeme gelmesine neden oluyor. Meclis tarafından gelen açılma ile beraber yüz binlerce vatandaş EYT hakkında büyük bir beklenti ile güne başlıyor. 2021 yılı bitmeden bu sene içerisinde EYT’li vatandaşların emeklilik haklarına dair elde yeni çalışmaların yapılması büyük bir istekle bekleniyor. İlerleyen günlerde bu konuda vatandaşların rahatlaması gümden başlıkları arasında.

Birçok vatandaş, EYT hakkındaki son dakika gelişmelerini araştırmaya ve merak etmeye devam ediyor. Buna göre sigortalı çalışan olma ve prim gün ödeme şartlarını başarı ile yerine getirmiş olanlar için bile sonradan açıklanan yaş şartlarından dolayı hala emekli olamadılar. Bu nedenle de emekli olmak için adeta gün sayan vatandaşlar mevcut. Şu an bu durumla yüzleşen yüz binlerce EYT’li vatandaş bulunuyor.

EYT hakkında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilk birçok siyaset cephesi bu konu için farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

EYT’li vatandaşların emeklilik ile gelen haklarını kazanabilmeleri adına yeni çalışmaların hızla yapılması bekleniyor. EYT anlamı gereği emeklilikte yaşa takılanlar olduğu için bu konu birçok kişinin dikkatini çekiyor. Anlamından da anlaşılacağı gibi prim gün ödemesi ve sigortalı çalışan olma şartlarını yerine getirseler dahi yaş sınırından dolayı emekli olamayan vatandaşların temsil edildiği sistemdir.

EYT müjdesi hangi modelden?

Çalışma hayatında aktif olarak yer alan bir vatandaşın emekli olmaya hak kazanması için sigortalı olarak çalışması, prim gün ödeme sınırını doldurması ve yaş şartını eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Fakat bu sistem üzerinde yapılan değişikliklerden dolayı birçok vatandaş yaş engeline takıldığı için emeklilik haklarını elde edememektedir. Gerek haber gerekse Siyasi gündem bu konu ili eğe meşgul durumda. Ancak konu ile ilgili olarak henüz net bir gelişme yok.

EYT uygulamasından muzdarip insanların odaklandığı çözüm modeli Finlandiya modeli olarak düşünülüyor. Finlandiya modelinde prim ve gün şartlarını yerine getiren kişiler yaş şartlarını tamamlamasalar dahi emekli olabilme hakları veriliyor. Bu model içinde eksik olan prim yılı adına da alınacak maaşlarda belirli oranlarla kesintiler meydana gelebilecek.

Konu hakkında açıklama beklense de henüz EYT hakkında bir adım atılmadığı veya atılmayacağını düşünülüyor.