Son Dakika: Ev Hanımlarına 4000 TL Ödeme Verilecek

Ev hanımlarına 4000 TL'ye kadar verilecek nakit kredi kartı ile nakit İhtiyaç Kredisi kampanyası başladı. Ev hanımı olan kişiler, 4000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, şartsız kefilsiz 4000 TL kredi kartı alabilir. Bankalar, istediğiniz zaman başvuru yapma imkanı sizlere sunmaktadır. Ev hanımı olan kişiler, 4000 TL'ye kadar nakit kredi veya nakit kredi kartı kullanmak istiyorsa, bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişiler hemen başvurularını yaparak, 4000 TL'ye kadar ödeme alabilir. 4000 TL olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ev hanımları, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksitlerinde 3 ay erteleme yapan bankaların vermiş olduğu krediyi kullanabilir.

Akbank

Akbank üzerinden hem kredi hemde kredi kartı alabilecek olan ev hanımları, başvuru yaptıktan sonra ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Akbank Axess kredi kartı almak istiyorsanız başvurunuzu internet sitesi üzerinden veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ise SMS atabilir. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı: 44 25 numarasına mesaj ile gönderin.

Akbank Axess kredi kartını kullanmaya başladığınız zaman yaptığınız alışverişlerde chip para puan kazanabilirsiniz. kazandığınız bu paralar ile birlikte daha sonra alışverişinize de etkileme yapabilirsiniz. Ayrıca 12 ay vadeye kadar taksitli alışveriş seçenekleri ve anlaşmalı yerlerden daha düşük faizlerle ürün alımları gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank 4000 TL Ödeme

Denizbank üzerinden de ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanacak olan ev hanımları banka kredi notu: 1200 ve üzerinde ise SMS atarak hemen sonuç alabiliyor. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Kredi kartı başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız BONUS yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı 3280 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve ne kadar kredi kullanacağınız hakkında bilgileri alabileceksiniz. bankanın resmi internet sitesine girerek, ayrıca, 4000 TL ödeme için başvuruda bulunabilirsiniz.