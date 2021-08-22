Garanti BBVA 70.000 TL Kredi İçin Şart Aramıyor, İhtiyacı Olanlar Alacak

Garanti Bankası da 70.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen müşterilere yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır. Garanti Bankası üzerinden verilen bu kredilere politikaları uygun olan müşteriler istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Garanti Bankası 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu kredi sicili banka puanı banka çalışması banka çalışma geçmişi çok önemli olacaktır. Daha önceden bir bankadan icralık veya avukatlık olduysanız kredi onayı alamazsınız. Ayrıca Garanti Bankası ile daha önce bir sorun yaşadıysanız da kredi notunuz ne kadar yüksek olursa olsun Garanti Bankası sizlere kredi onayı vermez. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanız kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 70000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 70 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli çalışan veya devlet memuru olması durumunda bu krediyi kullanabilirler. Yeni bir işe başladıysanız veya sigortasız olarak çalışıyorsanız maalesef bu krediyi kullanamazsınız. Garanti Bankası sizden en az 3 aylık sigortanızın olmasını isteyecektir. 3 aylık sigortası olan kişiler ve kredi notu 1100 üzerinde olan kişiler Garanti Bankası üzerinden verilen 70000 TL ihtiyaç kredisini kullanabilirler.

Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine sadece kimliğinizi gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan da Kredi başvurusunu yapabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurularında kendi banka hesabınız varsa onay almanız da beraber bankadan hızlı bir şekilde kredinize hesaba atabilirsiniz.

70000 TL banka 1.42 faiz oranları ile birlikte sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. 36 ay vadeli olarak kullanacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanımız vardır. Emekli olan kişilerin bu kredileri kullanabilmesi için bazı şartlar vardır. Emekli maaşınızı Garanti Bankası'na taşımanız durumunda banka sizlere 70000 TL kredi verir. Eğer maaşınızı taşımak istemiyorsanız bankadan kredi onayı alamazsınız.

70000 TL kredi onayı alan emekliler onay aldıktan sonra maaşlarını taşıyabilirler. Ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da Garanti Bankası'nın yaptığı 70000 TL kredi kampanyası ile birlikte kapatabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere ne kadar onay aldığınızı gösteren bir mesaj gelecektir. Eğer bu bankadan 70 bin TL üzerinde bir ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bankaya ipotek vererek yüksek limitli krediler de kullanabilirsiniz. Yüksek limitli krediler de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak kampanyalar yapılmaktadır. Bu krediler de 36 ay vadeye kadar verildiği için krediyi ödeyebilecek güçte gelir belgenizin olması da şartı vardır.