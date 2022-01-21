Son Dakika! Erdoğan Açıkladı! TC Vatandaşı OIan Herkes 15.000 TL Alacak

15.000 TL kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan, devlet destekli kampanyada, sizler de hemen kamu bankaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 15.000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak alabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldu, kampanya duyurusunda, vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda veya emekli olması durumunda hemen kredi onayı vereceğini açıkladı. Verilecek olan bu kredilerde banka devlet destekli olarak sizlere ihtiyaç kredisi kullandıracağı için 36 ay vadeye kadar vereceği tüm ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranlardan yararlandıracak.

Ziraat Bankası Nasıl Başvuru Yapılır?

En çok tercih edilen bankaların başında gelen devlet bankası Ziraat Bankası yapmış olduğu devlet destekli kampanya ile birlikte vatandaşlara 15.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri hakkında bilgileri verdi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini banka bireysel müşteri temsilcisi, personeline verip, kredi başvurusunda bulunabilir. Nakit ihtiyacınızı başvuru yaptıktan sonra hemen sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilen ve onaylanan tutar kadar kredi hemen banka hesabınıza yatar. Ayrıca banka hesabı olan kişiler internet bankacılığını kullanarak da bu bankadan devlet destekli olarak vermiş olduğu düşük faizli 36 ay vadeli 15000 TL kredi için başvuruda bulunabilir.

Vakıfbank ve Halkbank

Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar on beş bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilir veya banka şubelerine gitmeden hemen internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Nakit ihtiyacınız için başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra banka sizlere nekadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri verirken, ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Emekli olan kişilerin bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını banka şubesinden alması şartı ile birlikte kredi onayı sunulmaktadır.