Son Dakika: En Uygun Faiz Oranları ile 3 Banka Birleşerek Kefilsiz 60.000 TL Kredi Verecek

60 bin TL kefilsiz kredi veren bankalar yeni kredi kampanyaları ile müşterilerine umut oluyor. 60 bin TL'ye kadar artık kefilsiz kredi alabilirsiniz. 60.000 TL kefilsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar kredileri vereceğimiz bankalar üzerinden kullanabilirler. Kredi başvurusu nasıl yapılır? 60.000 TL kredi almak için şartlar nelerdir sizlere haberimizde bahsedeceğiz.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler genellikle kefilsiz olarak kredi kullanmak istiyorlar. Sizler de eğer bir bankadan kredi kullanmak istiyorsanız, kefilsiz olarak 60 bin TL'ye kadar işlem yapabileceğiniz bankalar vardır. Bu bankaları sizler için araştırdık ve kredi başvurusu nasıl yapılır bunun bilgisini verdik. Kredi onayı alabilmeniz için ve kefilsiz kredi kullanabilmeniz için bankalardaki kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler banka ödemelerinde sıkıntı yoksa kredi kullanabilirler. Daha önce bir banka üzerinden avukatlık ve icralık gibi durumlarınız olup kara listeyi düştüyseniz bu şekilde olan müşterilerin kredi alınmayacağını üzülerek söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası 60.000 TL kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası 60.000 tl ye kadar kefilsiz kredi imkanı sağlıyor. Sizlerde bu banka üzerinden 60 bin TL'ye kadar kefilsiz kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de sizlere özel olarak verilen kredi kampanyalarından yararlanırsınız. Garanti Bankası 60.000 TL kefilsiz kredi başvurusu banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk 3 ay taksit erteleme yapabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden daha önce kredi kullandıysanız ve düzenli öde birisiyle bankanın internet bankacılığına girecek mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabiliyorsunuz.

Halk Bankası 60 bin TL kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank 60 bin TL'ye kadar kefilsiz kredi imkanı sağlıyor. Size en yakın Halkbank şubesine giderek kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Banka müşterilerine çalışması durumunda veya emekli olması durumunda kredi veriyor. Yeni işe başlayanlar ve sigortası olmayan kişiler bu kredileri alamazlar. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına HALKBANK'a taşıyarak kefilsiz kredi başvurusu yapabileceklerini söyleyebiliriz. En az 6 aylık sigortası olan çalışan müşteriler de bu bankadan kefilsiz kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası 60.000 TL kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası 60.000 tl ye kadar uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlar. 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi verir. Bankadan kredi kullanmanız için emekli olmanız ve çalışan bir müşteri olmanız gerekiyor. Çalışma maaşınızın en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olması durumunda banka sizlere kefilsiz kredi verir. Üstelik kredi notu sıfır olan kişilerde kefilsiz olarak bu bankadan 60.000 TL kredi kullanabilirler.