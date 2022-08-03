Son Dakika: Emekliye Müjdeli Haber: 6000 TL ile 12000 TL Arasında Olan Ödemeler Başladı...

Emekli olan vatandaşlar, 6000 TL ile 12000 TL arasında ödeme almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu kampanya katılarak, hemen hesaplarına bu ödemeleri alabilmektedirler.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olan kişilere verilecek olan bu ödemelerde, başvurularını yapacak olan kişilere banka emekli maaşını kendi bankasından alması durumunda işlem yapmaktadır. Acil kredinizin olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada internet bankacılığı uygulaması üzerinden krediler alınmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden internet şubelerine giriş yaparak veya cep telefonunuz ile tablet'inize indirmiş olduğumu bir uygulama üzerinden başvurunuzu yaparak, ödemeleri hemen alabilirsiniz.

Size yakın olan banka şubelerine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişiler TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında aynı gün içinde ne kadar kredi onay aldıklarında görebilmektedirler. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde bazı özel bankalarında bu kampanyaları yapacağını söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası da başlattı!

Garanti Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, 12000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Garanti Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte banka şubelerine giderek veya banka internet sitesini kullanarak işlemlerimizi yaparak emekli maaş hesabınız üzerinden 12000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Garanti bankası üzerinden daha önce kredi kullanmadıysanız başvurunuzu yaparak, daha yüksek limitlerde kredi almanız mümkün olmaktadır.

Akbank üzerinden ödemeler devam ediyor

Akbank üzerinden yapılan yeni kampanyada, emekli olan vatandaşlara 12000 TL'ye kadar ödemeler devam etmektedir. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı yok. 44 25 numarasına göndermeleri durumunda bankadan emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapmaktadırlar.