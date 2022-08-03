Saat 21'den sonra başvuru yapan kişilerin TC kimlik numarasına göre 30.000 TL ödemeler hesaplarına yapıldı!

Denizbank üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, bugün itibariyle birlikte 30000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, 30000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli, hızlı bir şekilde kredi verileceği açıklandı.

En yakın banka şubesine giderek ve SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyada özellikle, başvurularını yaparak, saat 21den sonra onay alan vatandaşlar, Denizbank uygulaması üzerinden hesaplarına hızlı bir şekilde ödeme alabilmektedir.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarından mesaj atarak işlemlerini kolay bir şekilde yapabildikleri gibi, ayrıca mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaktadırlar.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank, yapmış olduğunuz kampanya başvurusu sonrasında sizlere 30000 TL'ye kadar kredi verebilmesi için TC kimlik numaranız üzerinden kredi notunuzun sorgulamasını yapacak ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaktır.

Denizbank, mobil uygulaması kullanan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bu bankanın mobil uygulaması üzerinden hesaplarına 36 ay vadeli 30000 TL ödeme alabilmektedirler. Denizbank şubeleri üzerinden daha önce başvuru yaparak, kredi onayı alamayan vatandaşlar, 45 gün içerisinde tekrardan başvuru yapabilmektedir. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Denizbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşlar, yapmış olduğu bu kampanyada 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemenizi de sizlere imkan sağlayacaktır.