Son dakika emekliye müjde! Emekli maaşı alan 12 milyon kişiye ek ödeme 20 bin TL üzerinde olacak! İmzalar atıldı!

Emekliye müjdeli haber geldi. 12 milyondan fazla olan emekliler için 20000 TL üzerinde ek ödemelerin verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 20000 TL kadar nakit kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştiririm şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından 20000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanları sağlanmaktadır. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için yapılan bu hizmetlerde, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda 50000 tl kadar kullanacağınız tüm kredilerde, sizden gelir belgesi istemeden de devlet destekli olarak kredi faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesabı aracılığıyla kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşları 20000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden oturdukları yerden yapabilirler. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak, istediğiniz zaman ödemesini gerçekleştirebileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında özellikle sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak bu krediler hesaplarınıza hızlı bir şekilde yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, devlet destekli olarak vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu kredilerde, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız da bu bankalar üzerinden sizlere destek kredileri verilerek, tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplamak, olayla sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan krediler hesaplarınızı yatırılarak kullandırılacaktır.