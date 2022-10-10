Saat 15'den sonra hesap numarasına 10.000 TL ödeme yatacak! Son dakika duyuruldu!

Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Bugün saat 15 itibariyle birlikte sizlerde, Denizbank ve Akbank hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onay alacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Denizbank, mobil uygulamasını kullanması gerekmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların, Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını hemen aynı gün içinde işlem yaparak hesaplarını atabilecekleri Akbank Direkt uygulaması üzerinden onbin tehlikeye alabilecekleri duyuruldu. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için öncelikli olarak banka hesabınızın olması ve hesabınız üzerinden bir internet şifresi oluşturmanız, banka tarafından istenmektedir. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak TC kimlik numaranız üzerinden 10000 TL ödemeye 36 ay vadeli alabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı, Akbank'ın SMS Kredi Servisi numarası olan 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.