Son Dakika: Emekliye Kimlikleri ile 10.000 TL Ödeme Veriliyor

Farklı bankalardan emekli maaşını alan kişiler, 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Kamu ve özel bankalar aracılığı ile yapılan açıklamada 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler ise masrafsız ve gelir belgesi ibraz etmeden 36 ay vadeye varan seçenekle işlem yapabilecekler.

Emeklilere 10.000 TL’lik kredi verileceği hakkında son dakika duyurusu yapıldı. Farklı bankalardan emekli maaşını alanlar 10.000 TL'ye kadar bir tutarda ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Kamu ve özel bankaların yaptığı açıklamalara göre 10.000 TL'ye varan tutarda ihtiyaç kredisi almak isteyen emekli vatandaşlar masraf olmadan ve gelir belgesi beyan etmeden 36 aya varan vade seçenekleriyle başvuru yapabilecekler. Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için gündeme gelen bu kampanyada 10.000 TL’ye kadar kredi almak isteyenler zaman kaybetmeden işlem yapabilecek. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası, Halkbank ve Akbank gibi kamu ve özel bankalar üzerinden emekli kredisi almak isteyenler 10 bin TL'ye varan tutarda başvuru yapabilirler.

10.000 TL tutarına kadar verilecek olan ihtiyaç kredileri için başvuru şartı emekli maaşlarının da bu bankalar aracılığı ile verilmesidir. Emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınıyorsa istenilen zamanda en düşük kredi limiti 10.000 TL olan kredi kullanılabilecek.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi

Ziraat Bankası’ndan 10 bin TL'lik emekli kredisi başvurusu yapacak kişiler 36 ay vadeli olarak işlemlerini en yakın banka şubesinden yapabilir. Aynı zamanda bankanın internet bankacılık şubesi üzerinden de 36 aya varan vadeli ihtiyaç kredisine katılım mümkün. Ziraat Bankası mobil uygulama aracılığı ile kredi başvurusu hemen bekleme olmadan onaylanabilir, bu halde kredi de hesaba yatırılabilir. Kredi kullanmak isteyen emekliler 3 ay vade erteleme de kullanabilir ve toplamda 36 aylık vadeli işlem yapabilir.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank’tan emekli olan kişiler bekleme olmadan masrafsız şekilde 10.000 TL'ye kadar kredi onayını rahatlıkla alabilecek. Mobil uygulama üzerinden işlem yapılması halinde krediler masrafsız olarak kullandırılacaktır. Vakıfbank üzerinden emekli olanlar ayrıca kredi kartı alabilir ve nakit avans limitine başvurabilir, bu durumda emekli maaşları uyarınca 750 TL'ye varan tutarda emekli promosyonu alabilir.