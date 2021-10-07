MEB Son Dakika Duyurdu: Öğrencilere Destek Yapılacak

Öğrencilere Kaynak Kitap Desteği Her Ay Yapılacak: Öğrencilerin ve öğretmenlerin faydalanabilecekleri yardımcı kaynak kitaplara ilişkin destek paketinin "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldığı duyurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte her kademede öğrenim gören öğrencilere destek olabilecek kaynak kitapların çeşitliliği arttırılmıştır.

Haftanın her günü yüz yüze eğitime devam eden kademelerin, her ayın ilk haftası destek paketi ile ilgili yapılacak açıklamaları takip etmeleri mümkün olacaktır. İlköğretim 2. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar tüm kademelerde eğitimine devam eden öğrencilerin eksiklerinin telafi edilebilmesi için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinin paylaşılacağı bildirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlı Mahmut Özer yaptığı açıklamasında 5 bin soruluk ilk paketin paylaşıldığını bildirmiştir.

Hem internet üzerinden online olarak ulaşabilecek olan bu paket, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere basılmış bir şekilde ulaştırılacaktır. Yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde yer alacak olan sorular, soru örnekleri, etkileşimli sorular ve konuların tekrar edilmesini sağlayan testlerin yer alacağı bildirilmiştir. Ayrıca YKS için TYT, AYT ve YDT sınavlarına yönelik örnek soruların da kitapçık halinde paylaşılacağı bildirilmiştir.

5000 Sorudan Oluşan Yardımcı Kaynak

Derste işlenen konuların pekiştirilmesi amacıyla yayımlanan 5000 sorudan oluşan yardımcı kaynak sayesinde öğrenme süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 2. Sınıftan itibaren 7. sınıfa kadar eğitimini sürdüren öğrencilerin ise 750 soruluk çalışma sorularına ulaşması da mümkün hale gelecektir.

LGS Sınavı İçin Örnek Sorulardan Oluşan Paket

Yardımcı paketler içerisinde 8. sınıflara yönelik LGS örnek soruları da yer alacaktır. Bu soru paylaşımlarına her ay düzenli olarak devam edileceği belirtilmiştir.

İlk Kez Yayımlanan Etkileşimli Sorular

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri gibi önemli dersler üzerine 8. 9. ve 10 sınıfta olan öğrencilerin faydalanabilecekleri etkileşimli sorulara ise ilk kez yer verilmiştir. Açık uçlu soruların da bulunduğu bu alanda zihinsel becerilerin ne kadar geliştiğinin ölçülmesi mümkün olacaktır.

YKS İçin 1600 Soru

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan 1600 soruluk YKS'ye yönelik paketin bu kapsamda yer aldığı belirtilmiştir.

İçerikler Sürekli Arttırılacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitime başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, tüm kademeler için paylaşılan yardımcı kaynak içeriklerinin ve soruların sürekli arttırılacağını belirtmiştir.