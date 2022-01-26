Son Dakika: 43-46 Yaş Aralığında Olan ve Emeklilik İsteyen Herkese EYT Çıkacak!

Özellikle de EYT beklemekte olan vatandaşlar açısından son zamanlarda bir hayli sıcak gelişmeler meydana geliyor. 43-46 yaş aralığında olan ve emeklilik sınırında yer alan, yaş sınırından dolayı emekliliği bir türlü elde edemeyenler EYT haberini gün içerisinde defalarca kez araştırıyor. Bahsi geçen yaş aralığında yer alan kişiler EYT noktasından hükümetin açıklayacağı müjdeyi bekliyor.

Bazı meslek gruplarının yıpranma payı yüksektir. EYT beklemekte olan kişiler özellikle mesleki yıpranma durumundan dolayı emeklilik ister. Erken bir yaşta emekliliğe ulaşmak isteyen kişiler mesleki yıpranmadan dolayı bu duruma bağlı haldeki çalışma zamanını tamamlayınca emekli bir vatandaş olabilir. Bu nedenle bu vatandaşlar sürekli olarak EYT ile ilgili haber beklemeye devam ederler.

Hükümetten Açıklama Geldi

Hükümetin gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda EYT kapsamında yer alan vatandaşların erken şekilde emekli olabilmesi için görüşmeler kapsamında birçok şey konuşulmaya devam etmektedir. Bu kapsam 45 mesleğe dek çıkacaktır. Yeni yasaya onay geldikten sonra bahsi geçen mesleklerde yıpranma payı da dahil edilecek.

Bu işlerde çalışmaya devam eden kişiler EYT’yi beklemeye gerek kalmadan emekli olabilecektir. Kişilerin ekonomik sıkıntısı özellikle pandemi süreci sonrasında artmış olmaktadır ve düşük emekli ücreti durumuna karşın emekli olmak istemeye devam etmektedirler. Bu nedenle hükümetten gelecek olan müjdeli haberi heyecanla beklerler.

Yıpranma payı bulunan ve riskli meslek gruplarında çalışma yürüten bireyler iş kanunu gerekleri doğrultusunda bu yasadan yararlanıp erken emekliliğe kavuşacaktır. Bu tür yıpranma payı bulunan her meslekte en az 5 ila 8 sene çalışmış olmak lazımdır. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalara bakıldığında 2022 senesinde EYT’nin gerçekleşmesi an meselesi gibidir.

Bu konuda yeni açıklamalar gelirse haberimiz güncellenecektir. Muhakkak takipte kalın. Aksi halde birçok bilgiyi kaçırırsanız erken emeklilik fırsatını da baştan sona tamamen kaçırmış olursunuz. Bu konu ile ilgili yapılan birçok açıklama aydınlatıcı nitelikte olsa da kesin karar verilmeden harekete geçmemelisiniz. Uzun süredir beklediğiniz emeklilik bu fırsat sayesinde bu sene gerçekleşebilir.