SON DAKİKA: Emekliler İçin Güncel Maaş Farkları Ne Oldu!

Geçtiğimiz günlerde yarıyılda açıklanan zamlı maaşlar sonucunda Kurban Bayramından hemen önce ikramiyeler emekliler ile buluştu. Bilindiği üzere memurlar maaşlarının üzerine 41.69 oranında zam verilmesi kararlaştırılırken Bağ kurdan ve SSK’dan emekli olan vatandaşlar için bu oran 42.35 olarak takdir edildi. Dereceli olarak değerlendirildiği için bazal düzeyde olan memurların maaşı 3 nispetinde artış göstermiş ve 3500 TL miktarına vardı.

SSK’dan emekli olan vatandaşların maaş farkı hakları hali hazırda ödeniyor. Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşların da ne zaman maaş farkı haklarını alacağı netleşti. Bu tarih Ağustos ayının ilk haftası olarak belirlendi. Öte yandan Bağ Kur aracılığıyla emekli olanlar hafta başından itibaren kademeli olarak ödeniyor.

Bakanlık Tarafından Yapılan Resmi Açıklama

Resmi açıklamaya göre maaş farkı alacak vatandaşlar 28 Temmuz itibari ile maaş farkı ödemelerini alacaklar. Daha önceden devam ettikleri banka yoluyla alınabileceği gibi PTT ATM’lerinde de çekim işlemlerini yapabilirler. İlgili açıklamaya muhatap olan vatandaşlar emekliler, maluller, dul ve yetim ödeneği alanlardır. Ayda bir maaş ödemesi alan vatandaşlar aldığı aylık miktarında ödenek alacak. Üç aylık alan vatandaşlar ise ilgili açıklamaya göre belirli kriterlerde maaş farklarını alacaklar.

TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon oranları neticesinde hesaplamalar yapılarak alınacak ikramiye ve maaş farkları netleşti. Bu hesaplama sonucunda ikramiyelerini alan emekliler yıl içerisinde ikinci ikramiyelerini çektiler. Tutar olarak bin yüz TL ödeme alan vatandaşların yanında ölün aylığı adı altında ödenek alanlar kendilerine düşen miktarı hesaplarından çektiler.

Emekli Maaşları ve İkramiye Tutarları Ne Kadar Oldu

Geçtiğimiz günlerde meclis tarafından geçirilen tasarı cumhurbaşkanlığı onayı aldı. Resmi Gazetede yayınlanan regülasyon neticesinde memur ve emeklilere hangi nispette artış verileceği resmi olarak belirlendi. Esnaflıktan emekli olmuş vatandaşların en az olan bazal ödeneği daha öncesinde 2948 TL iken 4686 TL ye yükseldi. Bunun yanında SSK emeklisi olan vatandaşların ödeneği 3292 TL iken şu an 4703 TL ödenek almaktadır. Bağ Kur’dan maaşlarını alan yetim ve dul aylıklarında zam oranı %42.35 oldu.