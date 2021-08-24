Son Dakika: Emekli Olma Yaşı Düşürüldü! Resmi Gazetede Yayınlandı

SGK kapsamında son zamanlarda en merak edilen sorulardan biri emekli yaşı düşürüldü mü sorusu olmaktadır. Birçok kişi bu alanda merak ettiği sorular hakkında sıkça araştırma yapmaya başladı.

Erken emeklilik ülkemizde milyonlarca vatandaşın hayali olduğu biliniyor. Bu alanda prim eksikliği olan kişilerise bu eksikliği kapatarak emekli olmaya çalışıyor. Prim borçları nedeni ile erken emekli olamayan kişiler için bazı şartları yerine getirdikleri zaman erken emeklilik şansı kişiye veriliyor.

Bununla birlikte erken emekli olan bazı meslek grupları bulunuyor. Bu meslekler ağır olduğu ve ileri yaşlarda yapılmadığı için erken emeklilik imkanı verilir. Su altında çalışan iş ve işçi grupları bu listenin başında yer alıyor. Emniyet ve mit mensupları da erken emeklilik hakkından yarar alabiliyor. Bununla birlikte itfaiye ve maden işçileri erken emeklilik hakları bulunuyor. İleri yaşlarda bu meslekleri yapamayacakları için bu emeklilik hakkı tanınır. Demir ve çelik işçileride bu meslek gruplarında yer alarak erken emeklilik hakkından yarar alabilir. Gazeteciler ve TSK görevlileri bu meslek grupları arasında yer alıp erken emeklilik yapabilir.

Bununla birlikte son düzenlemelere göre emeklilik yaşına 3 ve 5 yıl arasında olan kişiler emeklilik hakkından yarar alabilir. Doğum durumundan dolayı emekli olmayan kadınlar isterse 3 çocuk sonrası erken emeklilik hakkından yarar alabilir. Ancak bu durumdan yarar almak için kişinin doğum öncesi süreçte SGK işçisi olarak çalışması gerekir.

Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Emekli yaşının kaç olacağı ve erken emeklilik her zaman merak edilen bir konudur. Bu noktada birçok kişi merakla beklerken alınan son karara göre emeklilik yaşına 3 ile 5 yıl arası olan kişilere öncelik verilip erken emeklilik imkanı veriliyor. Kişinin çalışma hayatı ve nasıl başladığı konuları emeklilik durumunda değişiklik yapabilir.

3600 günden emeklilik hesaplaması yapılır. Yani kişinin toplamda 3600 günlük sigorta primi bulunması gerekir. Bu sayıyı tamamlayan her kişi erken Emekli olabilir. Ülkemizde emeklilik durumundan yarar almak için 3 temel kural bulunur.

Bunlardan ilki kişinin belli bir yaşa sahip olması gerekir. Bazı meslek grupları dışında erken emeklilik durumunda kişinin belli bir yaşa sahip olması gerekir. Bir diğer kural ise kişinin belirli bir sayıya kadar sigorta primi ödenmiş olması gerekir. Eğer eksik sayı çıkar ise kişi Emekli primini beklemek zorundadır. Bu bilgiye e-devlet yardımı ile ulaşabilirsiniz. Son koşul ise kişinin sigortalı şekilde başladığı zamanda itibaren belli bir yıla sahip olması gerekir. Bu sayede kısa sürede emekli olabilir.