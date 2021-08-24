Son Dakika, Cebinizde 1 Adet Kredi Kartı Varsa, Hesabınıza 7000 TL Yüklenecek

Bankalardan yeni kampanya haberleri geliyor. 7000 TL’ye kadar kimlikle veya bankaya gitmeden kredi verilecek. 7000 TL’ye kadar kredi alacak kişiler, en az 1 adet kredi kartı kullanması yeterli. Eğer bir bankadan kredi kartı kullanıyorsanız, limiti ne olursa olsun, bu kredi kartının ödemelerini düzenli yapıyorsanız 7000 TL nakit kullanabileceksiniz. 7000 TL’ye kadar kullanılacak olan nakit kredi kampanyasında banka kredi politikalarına uygun olan müşteriler hemen kredi onayı alabileceklerdir. 7000 TL kredi için banka son dakika olarak yeni kampanyasını duyurdu. Özellikle kredi notu düşük olan kişilere Aktifbank N_KOLAY kredi kampanyası ile birlikte, anında kredi imkanı sunulacak. İhtiyaç kredisi almak isteyenlere banka hızlı bir şekilde dönüş yapacak.

N-kolay kredi ile Aktifbank’tan anında hesabınıza para yatacak

Aktifbank üzerinden işlem yapacak kişiler, hemen kredileri hesaplarına atacaklar. Aktifbank n-kolay kredi kampanyasına katılarak hemen işlem yapabilir, onaylı kredinizi PTT’den veya ev adresinizden kullanabilirsiniz. Nkolaykredi.com.tr adresinden veya 3050 SMS numarasına Kredi TC KİMLİK mesajını atarak başvuru yapabileceksiniz. 5 dakikada kredi sonucu gelecek ve sonuca göre hemen işlem yapılacak. N-Kolay kredi kampanyası ile ilgili son dakika gelişmeleri sizlere resmi internet sitesinden de öğrenebileceğinizi söyleyebiliriz.

QNB Finansbank 7000 TL Başvurusu

Cep telefonunuzun mesaj kısmına giriniz ve TC KİMLİK numaranızı yazınız. 5030 numarasına bu şekilde mesaj atarsanız, hemen kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5030 numarasına mesaj atan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri banka şubelerinden kullanacaklardır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ayrıca bankanın resmi internet sitesine de giriş yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 7000 TL kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli alabileceklerdir. Bu bankada hesabınız ve kartınız varsa, daha düşük faizlerle de kredi alabilirsiniz.

Banka kredi kartı kullanan kişiler ayrıca QNB Finansbank’ın dijital bankası olan Enpara.com bankası üzerinden de kredi alabileceklerdir. Enpara.com bankasının kendi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir 7000 TL ödeme alabilirsiniz. Ayrıca bu bankadan yapacağınız tüm işlemlerde masrafsız olarak bankacılık işlemleri yapılmaktadır.