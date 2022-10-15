50.000 TL'ye Kadar Banka ve Senetle Borcu Olanlar Dikkat! Bu Bankadan Tüm Borçlarınızı Kapatın

Banka borcu olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi işlemlerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm bireysel müşteriler için 50000 TL ye kadar olan banka borcu ve senetli olan tüm borçlarınızı kapatabileceğiniz bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi olabilecek onaylanan bu kredileri hızlı bir şekilde kredi olarak hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası tarafından başlatılan borç kapatma kredisinde, diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanızın yanısıra, ayrıca ihtiyaç kredisi olarakta düşük faizlerle krediler kullanabilirsiniz. Hem özel bankalar üzerinden hem de kamu bankaları üzerinden kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarında 90 gün ertelemeli olarak sizlere destek ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplarınıza yatırılarak, yine aynı gün içinde kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek, başvuru yapmak için aşamaları da öğrenebilirsiniz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURUSU

Borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini yapmak için öncelikli olarak banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor.

Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen ve banka borçları için hızlı bir şekilde sonuç almak isteyen vatandaşlar, en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu, yapabildikleri gibi borç kapatma kredisi başvurularını da kolay bir şekilde yapabilmektedirler. En yakın şubeler üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapabileceğiniz bu işlemler haricinde banka şubeleri üzerinden sizlere ihtiyaç kredisi imkanı da sağlanmaktadır.