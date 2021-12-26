Son Dakika: Emekli Maaşınızı Almadan Önce 1000 TL 2000 TL 3000 TL Hesaplara Yatacak

Emekli vatandaşlara için maaşları üzerinden yeni ve ilgi çekici bir kampanya var. Son dakika açıklamalarına göre emekli vatandaşlarımıza verilen emekli maaşı promosyonlarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Şartları uygun olan kişiler, bankalar üzerinden başvuru yapmaları durumunda dakikalar içerisinde ödeme alabilecekler. Özel bankalar üzerinden halka sunulan bu kampanyalarla birlikte 1000 TL, 200 0 TL ve 3000 TL emekli promosyonu alınabilecek.

Emekli Maaş Müşterisi Olanlara 2000 TL

Yapı Kredi Bankası, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile dikkatleri üzerine çekiyor ve rağbet görüyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar ile birlikte, yüksek emekli promosyonu almak isteyen emekli vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapabilirler. Yapı Kredi Bankası’nın emekli maaş müşterisi olan vatandaşlar, 2000 TL’ye varan emekli promosyonu alabilirler.

2000 TL emekli promosyonu almak isteyen kişilerin 3 yıl boyunca emeli maaşlarını bu banka üzerinden almaları şartını onaylamaları gerekiyor. 2000 TL ve daha fazlasını almak için Yapı Kredi Bankası’ndan nakit avans kullanımı başvurusu yapılabilir. Bu ödemeler en yakın banka şubesinden veya mobil bankacılık uygulamasından alınabilir.

Yapı Kredi Bankası’ndan maaşlarını almayı taahhüt eden kişiler 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı olmalı durumunda 2000 TL civarı nakit ödeme alabilirler. 2500 TL’den daha düşük maaş alan kişiler ise yüksek oranlı ödemelerden yararlanamazlar. Emekli maaş promosyon ödemesi almak isteyenlerin Yapı Kredi Bankası ile 3 yıllık sözleşme yapmaları gerekiyor.

Maaş Taşıma Yapabilirsiniz

Herhangi bir bankadan emekli maaşını alan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası’na maaş taşıma işlemi yapabilirler. E-Devlet veya SGK üzerinden maaş taşıma işlemi gerçekleştirilebilir. Maaş taşıma işlemi tamamlanan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden maaşlarını nakit olarak alabilirler.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’na taşıyan kişiler bu bankanın yayınladığı kredi kampanyalarına başvurabilirler. Hem borç kapatma kredisi hem de ihtiyaç kredisi kullanılabilir. Belirlenen şartlara uygun olan kişiler bu kampanyalara başvurup faydalanabilirler. Kampanyalara en yakın banka şubesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılabilir. Daha detaylı bilgi için Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sayfası ziyaret edilebilir.