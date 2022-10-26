Son Dakika: Emekli Maaşı Alanlar Cumhurbaşkanı Duyuru Yaptı! Emekliye Ek Ödeme Kararı Resmileşti

Devlet destekli olarak emekli ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sizlere destek kredileri verileceği ve onaylanan bu kredilerin hesaplara yatırılarak kullandırılacağı açıklandı. Devlet destekli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte kredi alabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceği haberi verildi.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte kredinizi alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için hemen sizlerde başvurularınızı kamu bankaları üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara uygun kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde faizsiz kredi işlemleri yapılmaktadır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almak istiyorsanız veya maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, bankalar üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamalarına girebilir ve buradan dilediğiniz zaman devlet destekli kredi başvurusunda bulunarak, düşük faizi nakit kredi kullanabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar ödenecek olan tüm kredilerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ödenecek olan bu kredilerde özellikle emekli maaşı, müşterilerine destek kredisi olarak düşük faizli, hemen ödenecek. 36 ay vadeye kadarda sizlere tablo oluşturulacaktır. Emekli maaşı hesabı üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda, özellikle diğer bankalardaki borçlarını kapatmak içinde kredi imkanları bu bankalar tarafından sağlanacaktır. En yakın banka şubesine giderek de şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalar üzerinden Destek Kredisi'nden faydalanabileceksiniz.