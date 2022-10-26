Denizbank, Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası "Bankamatik Kartı" Kullanan Kişilere 50.000 TL Ödeme Yapacak!

Denizbank, Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası Bankamatik kartı kullanan vatandaşların bireysel tüketici kredisi olarak gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini ve nakit ihtiyacı olmaları durumunda, kampanyaya katılarak istedikleri zaman 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri bir kredi kampanyası başlattığını açıkladı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullan aktarılacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda bu dört banka üzerinden sizler de 36 ay vadeli kullanmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu internet üzerinden veya cep telefonlarınız üzerinden hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi başvurularında bulunmak isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalarda, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi hesaplarına yaptırabilmektedirler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kredi alabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

AKBANK VE GARANTİ BBVA

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda, bankanın mobil uygulamaları üzerinden 7 24 yapabilmekte ve onaylanan kredileri yine şubelere gitmeden hesaplarına yatırılabilmektedir. Akbank ve Garanti Bankası, sizleri düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi işlemlerinde uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı yüksek olması, banka tarafından istenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.