Son Dakika: Emekli Maaşı Alanlar Akbank’tan 36 Ay Vadeli Krediyi Alıyor

Akbank müşterileri ve emekliler için sunulan alacağı ihtiyaç kredilerinde kredi almak isteyenler banka politikalarına uygun olmaları halinde 100.000 TL tutarlı onaylı Akbank ihtiyaç kredisini hemen alabilecekler.

Akbank’tan gelen son dakika kredi duyurusuyla emekli olanlara kredi onayı verilebileceği duyuruldu. 100.000 TL'ye kadar olan bu kredilerde 36 ay vade ile kredi işlemleri gerçekleştirilecek. 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenlerin ise emekli maaşlarını Akbank'a taşımaları halinde zaman kaybetmeden sonuç alabilecekler. 100.000 TL tutarına kadar işlem yapacak olan kişiler, maaş taşıma işlemi sonrasında kredi için onay alıp alamayacakları belli olacak.

Akbank müşterileri ve emeklilerin alabileceği bu kredilerde başvuru sahibi, Akbank’ın müşteri politikalarına uygun olması durumunda 100.000 TL tutarında onaylı Akbank ihtiyaç kredisini zaman kaybetmeden alabilecektir.

Akbank tarafından yapılan duyuruda, ihtiyaç kredileri 36 ay vadeli olarak verilebilecek ve isteyen banka şubelerine gitmeden, istediği anda 100 bin TL krediyi kullanmaya başlayabilecekler. Ücretsiz olarak verilebilecek kredilerin müşteriye özel faiz oranları ve şartlarının kimlere uygulanacağı da açıklandı.

Akbank Emekli Kişilere 36 Ay Vadeli Kredisi Sunuyor

Akbank tarafından yapılan son güncellemelere kredi duyurusu da eklendi. Buna göre emekli olan kişilere kredi onayı verileceğini duyurdu. 100.000 TL tutarına kadar verilmesi düşünülen ihtiyaç kredilerinde 36 aya varan kredi işlemleri yapılabilecek. Bu krediyi almak isteyen kişiler ise emekli maaşlarını kendi bankalarından Akbank'a taşıyarak kısa sürede sonuç alabilecek. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen i kişilerin bankaya maaş taşımaları sonrasında kredi hakkında onay alıp almadıkları ise hemen belli olacak.

Akbank tarafından internet sitesinde yapılan bu duyuruda, krediler 36 aya varan vadeli seçeneği verilecek ve isteyen banka şubesine gitmeden hemen 100.000 TL'lik krediyi hesaplarına aktarabilecektir.

Akbank Emeklilere 36 Ay Vadeli Kredi Veriyor

SMS yolu ile ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenmek için SMS’e Kredi yazıp, bir boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp 4425'e mesaj olarak gönderin. 4425'e gönderilen mesaj sonrasında banka kredi onayı verecektir.

Kredi onayı alındığında kredinin hangi faiz oranı ile hesaplanacağını bildirecektir. Bu faiz oranlarıyla kredi kullanabileceksiniz.