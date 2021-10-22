Emekliler İçin Yeni Maaş Zammı Belli Oldu! Emeklilere 1000 TL Zam ve Sosyal Haklarda İyileştirme!

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşları belirlendi. 2022 yılını emekli maaşlarına yapılacak zamlar için iple çekmekte olan vatandaşlar için haberler ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor.

Yapılacak 1000 TL zam ile birlikte yeni emekli maaşlarının ne kadar olacağı da belirlendi. Sosyal haklarında da iyileştirme yapılacak olan milyonlarca emekli vatandaş derin bir nefes alacak. Tüm bunların yanı sıra memur ile memur emeklisi olan vatandaşlar için ise bir sevindirici haber daha mevcut. 3600 EK gösterge ile ilgili de emeklilerin rahatlaması açısından tasarı hükümet tarafında görüşülmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3600 ek gösterge için geçmiş günlerde zaten bir talimat vermişti. Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için göstergelerin artırılmasına yönelik bir çalışmaya an itibariyle başlandı. Fakat kapsamın daha da genişletilmesi ile idareciler ile yardımcı hizmetleri için de 3600 ek gösterge de yer alabileceği söyleniyor.

Şuanda memur ve memur emeklisi olan milyonlarca vatandaşın gözleri 3600 ek göstergesi kanunu ile yapılacak olan açıklamaya çevrilmiş durumda. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından hem maaşların hem de ikramiyelerin artması gündemde. Gerçekleştirilmesi beklenen artış ise 1000 TL civarındayken, emekli ikramiyeleri için tutarda 38 bin TL civarında olması bekleniyor. Hükümet tarafında ise bu yönde çalışmalara hız verilirken, konu hakkında detaylar ise yavaş bir şekilde gündemdeki yerini alıyor. 3600 ek göstere düzenlemesi ile beraber ilk olarak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi gibi meslek gruplarını kapsayacağı konuşulmaktaydı. Ancak söz konusu kapsamın genişletilmesi de yapılabilir.

Önümüzdeki Ay Şartlar Netlik Kazanacak

Hükümet tarafından 3600 ek gösterge kanunu hakkında görüşme yapılabilmesi için bir komisyon hazırlandı. Söz konusu kurul önümüzdeki ay bir toplantı gerçekleştirip ilk ele alacağı konu ise 3600 ek göstergesi değerlendirilecektir. 3600 ek gösterge hakkındaki son durum ise komisyonun gerçekleştireceği toplantının ardından netlik kazanacaktır. Gelecek 3600 ek gösterge kapsamında maaşların ne kadar olacağı konusunda ise emekliler araştırmalarına devam ediyor. Düzenleme kabul edilmesi halinde emekli maaşları 2200 TL olan devlet memurları için 1000 TL zam yapılmış olacak. Böylelikle 38 bin TL tutarına kadar bir ikramiyesinde de artış görülecektir.