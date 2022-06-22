Son Dakika: Emekli için limit belirlendi! Acil para isteyen emekliye müjdeli haber! Emekliye müjdeli haber geldi! Son dakika haberi detayları ile sizlerle. Emekli olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hadiye kadar hızlı bir şekilde bankalar ve Acil İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, başvurunuzu hemen hesabına atabilmek için kamu bankalarından emekli için kredi başvurusu yapmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekliler için 100.000 TL'ye kadar kredi limiti belirledi. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanarak, 24 ay vadeli düşük faizden kredi imkanından faydalanmanız mümkündür. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada özellikle 100000 TL kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekli ol, ağaçları bu bankada olması şartı ile kredi kullandırılmaktadır.

Garant Bankası

Garanti Bankası, emekli olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak 50.000 TL kadar kredi limiti hakkını açıkladı. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların emekli maaş müşterisi olması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 36 ay ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapmanızda mümkün olmaktadır. Garanti bankasına, emekli maaşını taşıyacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.