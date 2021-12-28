Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Borç ödemek için krediler mevcut olacak! Bankanın tüm borçları kapatılacak

Halkbank'tan yeni kredi projesi açıklanmış durumda. Cumhurbaşkanı, Halkbank'tan kredi kullananlara son dakika devlet destekli kredilerin verildiğini duyurdu. Başkanın talimatıyla köylülerin yüzleri gülümsemeye devam ediyor. Banka ve bono borcu olanlar Halkbank'tan kredi kullanarak 100.000 TL'ye kadar olan borçlarını kapatabiliyor.

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın bizzat yaptığı duyurulardan hemen sonra devlet bankalarının bu kredileri vermesi gerektiğini kaydetti. Bu sözün ardından Halkbank kampanya başlatan ilk bankalardan biri oldu. Önce tüccarlara sonra da bireylere kredi verilmektedir. Kredi destek kampanyamızda 100.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı ödeyin. Bu kampanyayı diğer kampanyalardan ayıran şey, banka borçlarının yanı sıra kambiyo senetleri olanların faturalarının da bankaya hesap vermesidir.

Halkbank aracılığıyla sunulan bu kredi için 36 ay vade ile 3, 6 ve 9 ay vadeli kredi seçenekleri sunuluyor. Halkbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanan haberle borç geri ödemeli kredilerin resmen başladığı ve 100.000 Türk Lirasına kadar varan bir miktara onay verileceği söylendi. Bu kredi, ödemekte zorluk çektiğiniz borçlarınız için sizlere oldukça yardımcı olabilecek niteliktedir. Peki bu kredi imkanından faydalanabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Ve nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Detaylar haberin geri kalanında.

Halkbank'ın borçları eriten kredi kampanyasının detayları neler?

Halkbank üzerinden yapılmakta olan borç kapatma projesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bu kredilere “Tüketici Kredileri” bölümünden başvurabilirler. Kredi başvurusunda bulunan herkes bankanın kredi politikasına uymak zorundadır. Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyenler emekli olduklarında emekli maaşlarını bu bankadan tahsil etmek zorundadırlar.

Eğer emekli maaşınızı bu banka üzerinden yönetmiyor iseniz banka havalesinin hemen ardından kredi başvurusu oluşturmanız mümkündür. Sigortalı olarak çalışmakta olan bir vatandaşın en az miktar olarak 6 ay sigortalı olması geremektedir. Tüccar olan vatandaşlar, iki yıllık vergi tablosuna sahip olmaları durumunda krediyi Halk Bankası aracılığıyla borçlarını ödemek için de kullanabilirler. Bu konuyla ilgili Halkbank şubelerinden ve Halkbank resmi web sayfasını kullanarak detaylı bilgliye ulaşmanız mümkündür.