Para Bekleyenler! Bugünden İtibaren Hesaplara Yatıyor!

Ödeme bekleyen vatandaşlar bu haberi bekliyordu. O vatandaşlara güzel haber geldi. Para bekleyenler! Bu günden itibaren hesaplara yatıyor. Dar gelirli ve olan ailelere devlet tarafından her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından o kişiler için gerekli açıklama yapıldı. Aile destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinden başvurularını yaparak bu hakkı kullanabilir. Dar gelirli olan ailelere devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. E devlet üzerinden sorgulama yapılarak ödeme konusunda onay alınıp alınmayacağı sorgulanabilir. Başvurusu kabul edilen vatandaşlara yönelik destek ödemesi yapılıyor. Hak sahiplerine Mart ayı için ödemeler başladı. Yapılacak ödemeler hak sahiplerinin hesaplarını aktarılıyor.

O Ödemeler Hesaplara Yatıyor

Dar gelirli olan ailelere yapılan destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan ödemelerde Mart ayı için ödemeler başladı. Bugünden itibaren hak sahibi kişilerin hesaplarına aktarılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakanlık, “Çocuk desteği kapsamında toplamda 2,4 milyon haneye 1 milyar lira ve Aile Desteği kapsamında ise 3,3 milyar lira ödeme olmak üzere toplamda 4,3 milyar tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek.” Açıklaması yapıldı.

Aile Destek Başvurusu Süreci

Aile Destek Programına başvuru yapmak için e devlet uygulaması kullanılır. Başvurular e devlet üzerinden kabul ediliyor. E devlet uygulaması kullanmayan kişiler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) veya Bakanlığa ait her hangi bir kuruma başvurularını yapabilir. Başvurusu kabul edilenlere Aile Destek ödemelerinde,