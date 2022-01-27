Son Dakika: Dolar 26 TL Olacak! 18 TL Diye Beklerken Daha Da Yükselecek

Uzmanlar tarih verdi dolar 26 TL olacak 18 TL bandını uzmanlar tutturmuş! Döviz kurları ile alakalı piyasadaki beklentiler sürerken herkes 3 Şubat'ta açıklanacak olan enflasyon verilerini merakla beklemekte. Dolar tahmini sonrası BDDK’da tarafından Selçuk Gezer ve Atilla Yeşilada ya suç duyurusunda bulunmuşlardır bu iki uzmandan piyasalara uyarılar geldi.

Cem Uzan Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bankalarda yaşanabilecek olan krizleri dikkat çekmişti ve moratoryum ilan edileceğini bildirmesi ve paralarınızı bankalardan çekin uyarısını yapmıştı, dolar kurunun 18 TL bandında olacağını söyleyen Selçuk Gezer’den de uyarılar gelmeye devam ediyor.

Cem Uzan 128 milyar dolar rezervin kaybolduğunu günler öncesinden belirterek kamuoyunu uyarmıştı. Yaklaşık 1 yıl öncesinde ise dolar kurunun Türkiye'de 15 TL'ye kadar çıkacağını da dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları ise para hareketlerine döviz cinsinden kısıtlama getirileceğini ve bankacılık krizinin patlayacağını moratoryum ilan edileceğini belirtmişti.

Selçuk Gezer ve Atilla Yeşilada da bu durumu değerlendirdi…

ABD Merkez Bankası FED Bu yıl yapılacak olan toplantıda belirleyici faiz oranı ile para piyasalarına yön verecek. Aralık ayında yapmış olduğu açıklamada beklentiler üzerine politika faizini değiştirmeye gitmeyip yüzde 0.0 25 aralığında sabit bırakmıştı, yeni toplantı ise Ocak ayında gerçekleşecek dolar piyasalarında yaşananlar Selçuk geçer in hükümetin döviz baskılama politikasını öne sürdüğünü dile getirdi. Ancak bu durumun devam etmeyeceğini de belirtti doların önce 14 metre sonra 18 lira yükseleceğini belirten Selçuk Geçer Yıl sonuna doğru ise 25-26 olarak kalacağını bildirdi.

Atilla Yeşilada enflasyonu yükseleceğini dikkat çekmişti %40 civarında bir enflasyon beklentisi olduğunu dile getiren Atilla Yeşilada 2022 yılında TL'nin %30 5 değer kaybedeceğini söyledi.

Yeşil adaya göre ABD'de enflasyon şu an zirvede doların patronu konumundaki ABD enflasyon patlamasını sebeplerinden birisi olarak görülmekte. Çünkü halka nakit yardımı yapılması ile piyasada para bollaştırılmaya ulaşmasına sebep oldu ve bu enflasyona artıran en büyük sebeplerden biri olarak görülmekte küresel enerji krizi ile bunun maliyetleri ABD'ye yansımış oldu. Ancak ABD tarihinde enflasyon çok fazla görülmediği için yüzde 7'lik enflasyon seviyesi tarihi seviyeleri işaret etmekte Jo BİDEN dönüşte yapmış olduğu açıklamalarda Dünyanın her yerinde enflasyon sorununun yaşandığına dikkat çekmekte.

Moody 2020 Eylül ayında Türkiye ile ilgili değerlendirme içeren bir rapor yayınlamıştı. O günlerde Türkiye'deki ödemeler dengesinde bir kriz yaşanmasını ve TL'nin sert bir düzeltme ve kamu maliyesinde bozulma olabileceğinin belirtmiş, Moodys raporuna göre 2020 eylül ayındaki verilerle Merkez Bankası'nın rezervleri Son 20 yılın en düşük seviyelerine geldiğini kaydetmiş ve swap yoluyla bankalardan alınmış olan dövizin de yılbaşından bu yana 2 kat arttığı bildirilmiştir.