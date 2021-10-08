Son Dakika: Devlet Destekli Kiracılara 5.000 TL’ye Kadar Yardım Parası Verilecek

Kiracılara 5.000 TL’ye Kadar Yardım: Bankalar ve devlet kiracılara birçok destekte bulunuyor. İhtiyaç sahibi olan kiracılara devlet nakit ve gıda yardımları yapıyor. Bunun yanında belediyeler de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Devletten ve Belediyelerden Yardım

Devlet ve belediyeler ihtiyaç sahiplerine ve kiracılara birçok yardımda bulunuyor. Maddi durumu yetersiz olan, çocuğu okuyan, asgari ücretin altına geliri olan kişilere birçok yardım yapılıyor. Eğitim yardımları, gıda yardımları, nakdi yardımlar bunların başında geliyor. İhtiyaç sahibi olmanız ve geliriniz yetersiz olması durumunda sizde hem devlet kurumlarına hem de belediyelere başvuru yaparak yardımlardan faydalanabilirsiniz.

Bunun yanında belediyeler de birçok sosyal yardımda bulunuyor. Kömür kullanmaya devam eden ve durumu yetersiz olan kişilere kömür yardımı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı bunların başında geliyor. Bunun yanında bazı belediyeler ihtiyaç sahiplerine içlerinde para yüklü kartlar da verebiliyor. Böylelikle ihtiyaç sahipleri kartları dilediği gibi kullanabiliyor.

Kolay Başvuru İmkânı

Yardımlara gerek kurumlara giderek gerekse de internet ortamından başvuru yapılabiliyor. Bazı yardımlara E-devlet üzerinden başvuru yapılırken bazı yardımlara belediyelerin internet siteleri üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabiliyor. Başvurular değerlendirildikten sonra ihtiyaç sahibi kişiler tespit ediliyor ve gerekli yardımlar yapılıyor. Başvurunuzun onaylanması halinde size de bilgi veriliyor ve başvuru yaptığınız yardımlar verilmeye başlanıyor. Özellikle belediyeler ve devlet kurumları bir çok ihtiyacınızı gidermeniz için destekler sunuyor.

Bankalardan 5.000 TL Faizsiz Kredi

Bunun yanında bankalar da gerekli şartları sağlayan yeni müşterilerine 5.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sunuyor. İNG Bank ve Ak Bank başta olmak üzere birçok banka yeni gelen müşterilerine faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Kredi almak için gerekli olan şartlara sahipseniz bu bankaların müşterisi olarak şubeye bile gitmeye gerek kalmadan kredinizi alabilirsiniz. Sıkışık olduğunuz zamanlarda 5.000 TL ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir destek olabilir.

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden hesap açıp yine mobil uygulamaları üzerinden başvuru yaparak 5.000 TL kredinizi faizsiz olarak kullanabilirsiniz. Buna ek 12 aya varan vade seçenekleri ile de kolaylıkla geri ödeyebilirsiniz. Bankadan bankaya değişmekle birlikte kredi tahsis ücreti bile ödemeden kredinizi alabilirsiniz.