Ziraat Bankası'ndan Müşterilerine Özel Son Dakika Önemli Uyarısı: Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamaya göre mevcut hesabını zaman aşımına uğramış olması halinde kimlik belgelerinizle birlikte şubeye uğramanız gerekmektedir. Adınız ve soyadınız listede yer alıyor ise mevcut haberimizi sonuna kadar dikkatli bir şekilde inceleme altına almalısınız. Listede belirtilen tarihe dek işlem yapılmadığı zaman hesaplarınızda yer alan alacaklar ve bütün getirirler yatırımcıların Tazmin Merkezi’ne devri gerçekleştirilecektir.

Bankadan gerçekleştirilen açıklamaya göre resmi gazetede Ziraat Bankası tarafından yayınlanan yönlendirmelere her vatandaşın uyması gerekmektedir. Yatırım hizmetlerinden kar payının, faiz ve diğer başka getirirler hesap sahipleri tarafından gerçekleştirilen en son talepleri ve yazılı talimatlarının ardından 10 sene içerisinde tahsil edilemediği durumda zaman aşımına uğramaktadır.

Mevcut hesabınız zaman aşımına uğramış ve listede isminizi yer alıyor ise devir yapılmadan önce sizlerde şubeye başvuruda bulunmalısınız. Listede yazılı bulunan tarihte şubeye başvurusu gerçekleştirmediğiniz zaman hesapta bulunan tüm tutarlar yatırımcı Tazmin merkezine devri yapılmaktadır. Bundan dolayı Ziraat Bankası yatırım hesaba açmış olduğunuz şubeye kimlikle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hesapta bulunan yatırım hizmetleri payları ve diğer getiriler 10 yıl süresi zarfında tahsil edilmediği taktirde zaman uğramış olarak kabul edilecektir.

Bankacılık Kanununda Belirtilen Haber

Kanunlar ve bankacılık kanunlarına gelen10 yıl zaman aşımı süresi kesinlik kazanmıştır. Söz konusu 10 yıl olan zaman aşımını hesabınızdan gerçekleştireceğiniz işlem ile bağlantılıdır. Yani en son gerçekleştirdiğiniz talep ya da yazılı talimat tarihine dikkate almalısınız.

Son verilen talimat tarihinden sonraki takip eden 10 yıl süre içerisinde yatırım hesabında herhangi bir şekilde işlem yapılmadığı takdirde hesabınızdaki paralar tahsil edilmez ise hesap zaman aşımına uğramış olarak kabul edilecektir. Zaman aşımı gerçekleşen hesaplar ise içerisinde bulunan bakiyeler ile birlikte yatırımcı Tazmin merkezine yönlendirilecektir. Hesabınız konusunda emin durumda olamıyorsanız ve hangi zaman diliminde talimat verdiğinizi hatırlayacak halde değilseniz, hesaplarınızı mutlaka kontrol etmelisiniz. Hesap kontrol edilmesi dışında şifrenizi unuttunuz ya da hatırlamıyorsanız hesabınızın bulunduğu bağlı şubeye başvurularınızı gerçekleştirmelisiniz. Burada sizlere büyük görev düştüğünü asla unutmamalısınız.