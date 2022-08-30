Son dakika: Devlet destekli 0.49 faizli nakit kredi için atak yapıldı!

Devlet destekli olarak 0.49 faiz oranları ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için duyuru yapıldı. Daha önceki haberlerde, eylül ayı içerisinde verileceği söylenen ve özellikle daha önce kamu bankaları üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşlar için yapılacak olan ödemeler ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Kamu bankaları üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve düzenli ödemeler yaptıysanız bankalar, sizlere özel müşteri grubuna sokarak 0.49 faizli devlet destekli kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler yapmış oldukları başvurularda en fazla on bin TL kredi ödemesi alabilmektedirler. Bu limitler üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ise bankanın, güncel faiz oranlarından yararlanarak, krediler kullanabilmektedirler

Kampanyalar başladıktan sonra başvurularınızı bankaların resmi internet siteleri üzerinden açılacak olan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacağınız söylenmektedir.

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına bu ödemeleri alabilecek onaylanan kredileri de hesaplarına yatırarak, 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecektir.

Kamu bankaları üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu ihtiyaç kredilerine katılabilmeleri için son iş yerlerinde 6 aydır toplamda ise en eski geçmişinde 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması isteniyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda kredi kullanabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 10000 TL'ye kadar elimde içerisinde yayınlandıktan sonra kampanyaya katılabilirsiniz. Güncel kredi faiz oranları ile birlikte bu bankalardan devlet destekli kredi kullanmak istiyorsanız da resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.