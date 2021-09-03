Son Dakika: Devlet Desteği ile 5.435 TL Hesaplara Yatmaya Başladı, Bakanlık Açıkladı

Son Dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık koronavirüs salgını nedeni ile maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 5.435 TL devlet desteği yapacağını açıkladı. Yaptığı açıklama da yılın ilk 6 aylık sürecinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet desteği olarak toplamda 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştığını duyurdu. Her ay devlet tarafından yapılan ödemelerden engelli, yaşlı, evde bakıma muhtaç, yardıma ihtiyacı olan aileler faydalanabiliyor.

Devlet tarafından yapılan bu ödemeler vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz olarak gönderiliyor. Devlet her ay sosyal yardımlar ile halkımızın yanında olmaya devam ediyor. Karşılıksız şekilde verilecek olan bu ödenek ihtiyaç sahipleri için şu şekilde bir ayrım yapıldı. Engelli vatandaşlarımız için 2.8 milyar TL ayrılırken 65 yaş üstü vatandaşlar için ise 3.6 milyar TL bir ödenek ayrıldı.

Buna ek olarak evde bakıma muhtaç olan vatandaşlar için 5.2 milyar liralık bir ödenek verilirken Hasta vatandaşlar için 1.5 milyon TL olarak ödenek imkanı sağlandı. Huzur evi ve yetiştirme yurdu gibi alanlarda içinse harçlık ve ücretsiz sağlık hizmetine ek olarak 12 milyar TL bir ödenek ayrıldığı biliniyor.

Her ayrılan ödenek yılın ilk 6 ayında ödenerek ihtiyaç sahiplerinin hepsine yavaş yavaş dağıtım yapılacak. Devlet tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler aracılığı ile yağılan yardımlardan yarar almak için bu ayrılan gruplar arasında yer almanız gerekir. Bu gruplar arasında yer alıp ödenek almıyor iseniz belirli başvuruları yapıp sizde listeye eklenebilirsiniz.

Evde bakıma muhtaç olan kişilerin sağlık ve sosyal güvenlik kurumu tarafından verilen belirli belgelere sahip olup başvuru belgeleri ile en yakın Sosyal Yardımlaşma Derneğine giderek başvurusunu tamamlaması gerekir. Eğer kişi gidemiyor ise kişinin 1. Dereceden bir yakını kişi adıma başvuru yapabilir.

Devlet Yardımı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Devlet yardımından yarar almak için kişinin belirli gruplar arasında yer alıp bu gruplar arasında yer alan kişilerin en yakın sosyal yardımlaşma kurumuna başvuru yapması gerekir. Bununla birlikte PTT binalarına giderek gerekli bilgileri verip E-devlet şifresi ile bu yardımlara başvuru yapabilir.

Ancak Devlet üzerinde yeterli belge yok ise kişinin en yakın sosyal güvenlik kurumuna bu belgeleri götürmesi istenebilir. Genelde aylık gelir belgesi ve bulunuyor ise sağlık belgesi gibi belgeler isteniyor. Bu belgelere sahip olan kişiler bu yardımlardan yarar alabilir. Genelde evde yardıma muhtaç olan kişiler bu yardımı alırken çalışamayan kişilerin de çalışamıyor belgesi ile başvuru yaparak bu yardımdan yarar alabilir.