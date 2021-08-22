Halkbank, TEB, İş Bankası ve Garanti BBVA Üzerinden 7000 TL Ödeme Başladı, Başvuru Erkanı Açıldı

Son dakika banka haberi. Halkbank, TEB, İş Bankası ve Garanti BBVA üzerinden yeni bir kampanya başladı. Halkbank, TEB, İş Bankası ve Garanti BBVA 36 ay vadeli yeni başlattığı kredi kampanyasında 7000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını duyurdu. Banka son dakika olarak yayınladığı bu haberde, başvuru şartları da yayınlandı. Özellikle acil ihtiyacı olan kişilere verilecek olan bu kredilerde, bankalar hızlı sonuç verebilmesi için kredi notu ve kredi sicilinizi sorgulama yaptıktan sonra onay verecekler. Kamu bankası Halkbank ve diğer özel bankalar arasında başlatılan bu kampanyada, bankaların kendi politikaları gibi ayrıca 7000 TL için faiz oranları da değişiklik gösterebilir. Size uygun olan bankayı seçerek, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank 7000 TL Ödemesini Anında Yapacak

Kamu bankası olan Halkbank, 7000 TL kredi kampanyasına katılan bankalardan birisi. Başvuru yapacak olan kişilere 7000 TL onay verileceği resmi internet sitesinden de duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenlerden banka bazı şartlar isteyecek. Kredi kullanacak olan kişinin 7000 TL ödemesi alabilmesi için 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kullandıracak. 7000 TL başvuru için bankanın internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bu bankada hesabınız varsa, hesabınız üzerinden de alacağınız internet şifresi ile birlikte, krediler kullanabilirsiniz.

TEB 7000 TL Kredi Başvurusu

TEB Bankası üzerinden 7000 TL kredi başvurusu yapmak isteyenler SMS atabilir. SMS atmak için TC kimlik numaranızı 4466 numarasına gönderebilirsiniz. TEB bankası üzerinden yapacağınız bu işlemlerde, banka düşük faizli kredi kullandıracak. Başvuru yapmak isteyenler ayrıca teb.com.tr adresinden de işlem yapabilir. Bankanın uygun faizli kredilerini kullanmanız için banka kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

İş Bankası İŞ CEP Uygulamasından Hemen Onay Veriyor

İş Bankası kredi kullanmak isteyenlere İş Cep uygulaması üzerinden hemen onay verecek. Banka uygun faiz oranları ile birlikte, kredilerini kullandıracak. İŞ Cep uygulamasını kullanan kişiler, başvuru yaptıklarında onay alırsa, 7 gün 24 saat hesaplarına bu ödemeleri alacaklar. İş Bankası uygun faiz oranları ile bu kredileri hemen hesaplarına attığı müşterilerin 36 ay vadeye kadar ve 3 ay erteleme imkanı sunacak.

Garanti BBVA 7000 TL Kredi Kampanyası

Garanti BBVA üzerinden 7000 TL'ye kadar kredi kampanyası başladı. Başvuru yapmak isteyenler banka şubelerinden, ATM'lerinden, internet sitesinden ve mobil uygulama üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Ayrıca para ihtyacı olan kişiler, en yakın banka şubesine kimlikle giderek, hemen bu kredi için başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi de hesabınıza atabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 3 ay sigortalı olması gerekiyor. Emekli olan kişilerde bu emekli maaşlarını Garanti BBVA üzerinden almaları gerekiyor. Garanti BBVA ayrıca kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uyguluyor. Bankanın resmi internet sitesinden bu krediler ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.