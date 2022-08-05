Son dakika: Bu Gece belli oldu! Emekliye 11.000 TL ödeme için şart duyurusu yapıldı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için son dakika kampanyası duyurusu paylaşıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden ve kendi resmi internet sitesi, üzeri hesapları üzerinden başvurusunu yapacak olan emekleri için verilecek olan 11000 TL kredi için şartlar belli oldu. Nakit ihtiyacı olan yemekler için başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişilere 36 ay vadeli olarak 11000 TL ödeme gelir belgesiz olarak sunulmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu nakit ödemelerinde nakit kredi kullanacak olan kişilerin şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemelerini yapabileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha önce bu bankalar üzerinden kredi alsalar bile emekli maaş hesapları üzerinden 11000 TL ödeme olabileceği duyuruldu. Banka şubelerine gitmeden, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanı sunulacak ve onaylanan kredilerde de hemen aynı gün içinde hesaplara ödemeler yapılacaktır.

Emekli maaş alan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi almak istiyorlarsa, 11000 TL için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilir.

Kredi başvurusunda bulunarak, daha yüksek limitlerde işlem yapmak isteyen emeklileri de bu bankalar kredi vermeye devam edecek. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, 11000 TL ve üzerinde de krediler alabilir ve üstelik borç kapatma kredisi adı altında verilecek olan kredilerden faydalanabilirsiniz. Emekli maaşı başka bankalarda olan kişilerde, maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra daha yüksek limitlerde krediler alabiliyorlar.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlayan bu banka 100000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde 24 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu hazırlamanıza imkan sağlar. 100000 TL üzerindeki kredilerde ise başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için şubeler sadece 12 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak, kredi kampanyaları, faiz oranlarıyla ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.