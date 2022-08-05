Aytaç Şaşmaz Doğum Gününde Sevgilisi Cemre Baysel'den Ayrı Kaldı

Geçtiğimiz yaz döneminde ekranlarda yayınlanarak seyirci karşısına çıkan Baht Oyunu isimli romantik komedi dizi projesinde birlikte performans sergileyen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel bir süre sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Dizi setinde tanışan ve kısa süre içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen iki ünlü oyuncu bu haber ile sevenlerini çok mutlu etmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ile akıllara kazınan ve hafızalardan çıkmayan Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesi ekranlara veda etmiş ve bu haber ile hayranlarını üzüntüye boğmuştu.

Her ne kadar Baht Oyunu isimli dizi final yaparak yayın hayatını sonlandırsa da Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk yaşamaya devam ediyor. Yaz döneminde Senden Daha Güzel isimli diziyle tekrardan ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Cemre Baysel, FOX TV'de yer almaya başlamıştı. Sette çalışan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizide Efsun karakterini hayat veriyor. Peki Senden Daha Güzel Efsun Kimdir, Gerçek Adı Nedir, Kaç Yaşında? Diğer taraftan ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Baht Oyunu isimli dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı Aytaç Şaşmaz ailesi ile beraber tatil yapıyor.

4 Ağustos tarihinde 24 yaşında basan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz ise sevgilisi Cemre Baysel'den doğum gününde uzakta kaldı ve bu özel günü sevgilisinden uzakta geçirdi. Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz pastasındaki mumları üflerken sevgilisi Cemre Baysal ile de görüntülü bir görüşme yaptı ve dikkatle üzerine çekti. Bu özel anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu takipçilerinin ilgisi ile karşılaştı. Bunun yanı sıra güzel oyuncu Cemre Baysel de sosyal medya hesabı üzerinden Aytaç Şaşmaz ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Doğum günü paylaşımın altına romantik bir açıklama da yazan ünlü Cemre Baysel takiplerinden çok sayıda beğeni aldı.

Gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımının altına bir yorumda bulunan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz ise hayranlarını her zamanki gibi mest etti. 4 Ağustos tarihinde dikkat çeken bir diğer detay ise ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın bu sene doğum gününü kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için Koruncuk Vakfı’na bağışlaması oldu.

Ünlü oyuncu henüz yeni bir proje anlaşması yapmadığını belirtirken her şeyin yolunda olduğunu, iş baktığını ve görüşmelerine devam ettiğini açıklamıştı. Aytaç Şaşmaz gelen projeleri değerlendirme aşamasında olduğunu ifade ederken iyi bir teklif gelmesi durumunda tekrardan setlere dönmeyi istediğini açıklamıştı.

Aytaç Şaşmaz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

1994 İstanbul doğumlu olan oyuncu Aytaç Şaşmaz aslen Manisalıdır. Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan başarılı oyuncu 2017 senesinde performans sergilediği Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile sektöre adım atmıştır.

Ünlü isim Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Söz isimli dizi projesinin kadrosunda da rol almıştır. Ünlü oyuncu son olarak Kanal D dizisi olan Baht Oyunu dizisinde de performans sergilemiş ve Cemre Baysel ile partner olmuştur. Bu dizide sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile “En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu” ödülü kazanan ünlü isim kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam etmektedir. Baht Oyunu dizisinde hayat verdiği Bora Doğrusöz karakteriyle haftalara kazınan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz bir sonraki projesiyle merak içerisinde bekleniyor