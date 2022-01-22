Son Dakika Berat Albayrak Duyurdu: Konuşulanlar Doğru Çıktı 2022 Şubat Ayı İçin Beklenen Dolar Haberi! Ülkemizde doların son zamanlardaki inişli çıkışlı grafiği oldukça takip ediliyor. En son Aralık ayında 18 TL'den 13 TL'ye düşen dolar tekrardan o seviyelere çıkacak mı merak ediliyor. AK Parti içinde yer alan ve eski ekonomi bakanı Berat Albayrak'ta geçen hafta yaptığı açıklamada dolar ile ilgili konuştu.

Tekrardan geri dönmesi beklenen Berat Albayrak, doların Şubat ayında aynı seviyede olacağını açıkladı. 18 TL civarında yatırım için dolar alan kişilerin daha da beklemesi gerekiyor bu durumda. Berat Albayrak haricinde hükümete yakınlıkları ile bilinen diğer kişilerde aynı tahminleri yapıyorlar.

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Dolar ve diğer döviz kurları için AK Parti içinde de sürekli bir açıklama geçiyor. Doların sabitlendiği söylenmişti ve uzun süredir 13 TL civarında seyrediyor. Ünlü ekonomistler ise bu işin çok fazla gitmeyeceğini ve doların ay sonundan itibaren tekrardan yükseleceğini söylüyor.

Ekonomistler ayrıca şu an için doların düşeceğini zannetmiyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı televizyon programında Türkiye’deki dalgalı döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.