Vakıfbank Kredi Kartı, Banka Kartı, Emekli Hesabı, Çalışan Hesabı Olan Kişilere 10.000 TL ile 100.000 TL Arasında Nakit Veriyor. Son Dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Detaylar haberimizde...

Vakıfbank üzerinden acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada, artık gelir belgesiz olarak 10000 TL ile 100000 TL arasında acil ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Vakıfbank şubeleri üzerinden ve Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte hızlı bir şekilde kredi sonucunu öğrenebilecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğunu görecekler.

Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin daha önce bankalardan kredi kartı ve banka kartı olması durumunda banka Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden de vatandaşlarımızda bir şekilde işlem yapacak.

Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 10000 TL ile 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmeleri için internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler, müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya en yakın banka şubesine giderek şifre oluşturabilir.

Banka hesabı olmayan vatandaşlar ise 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyor ve emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, hızlı bir şekilde nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank üzerinden emekli kredisi almış olduğumuz durumlarda banka, diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarımızı da kapatarak sizlere hazır bir şekilde kredi onayı vermektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalılık durumlarının, oniki ayı olması ve son işyerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması gerekiyor. Yeni işe başlayan kişiler eğer kredi başvurusu yapacaklarsa kredi notu yüksek olması durumunda kefil vererek veya ipotek vererek, Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden en fazla 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde aylık ödeme yapmadan da kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa banka bu kişiler için ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunuyor.