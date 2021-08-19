Son Dakika, Başvuru Yapanlara 20.000 TL Kart Verilecek, Limitleri Siz Belirleyeceksiniz, Bankalar Duyurdu

Başvuru yapana 20.000 TL limitli kredi kartı veriliyor. 20.000 TL limitlere kadar kredi kartı nasıl alınır? Başvuru yapan kişiler 20.000 TL kredi kartını hangi bankalardan alabiliyor? Sizlere yazımızda kredi kartı almak isteyen kişilerin yüksek limitli kredi kartı alabilecekleri bankalar hakkında bilgiler vereceğiz. Sizlerde 20.000 TL ve üzerinde bir kredi kartı almak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız durumunda onay alabilirsiniz.

Kredi kartı başvurusu yapmadan önce hangi bankanın hangi kart avantajları olduğunu araştırmaktayız. Her bankanın kendine özel kredi kartı bulunmaktadır. Her kredi kartında yine kendine özel avantajları vardır. Bazı bankalar 9 ay vadeye kadar sizin yaptığınız alışverişlerde taksit sayısı oluştururken bazı bankalar ise 12 ay vadeli taksit seçeneği sizlere sunmaktadır.

Özellikle özel müşteriyseniz bu taksit sayıları nı daha da çok arttırabilirsiniz. Kredi kartı limitleri genellikle düşük olarak veriliyor. Bu yüzden yüksek limitli kredi kartı almak epeyce zor olmaktadır. Eğer 20.000 TL limitli bir kredi kartı almak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden yapacağınız kredi kartı başvurularında kredi notunuzun 1500 ve üzerinde olması durumunda diğer bankada en az 3 tane Kredi kartınızın olması durumunda onay alabilirsiniz. İşte 20.000 TL limitli kredi kartı veren bankalar ve başvuru aşamaları...

Halkbank Paraf kredi kartı başvurusu

Halkbank Paraf kredi kartı başvurusu yaparak 20.000 TL ve üzerinde limitli kredi kartı almanız mümkündür. Eğer banka şartlarına uygunsanız hemen kredi kartı başvurunuzu oluşturabilir ve kartınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Halkbank Paraf kredi kartı tüm alışveriş yerlerinde geçen bir kredi kartıdır. Yapacağınız alışverişlerde de puan kazanır ve bu puanları daha sonraki alışverişlerinizde de kullanabilirsiniz. Halkbank Paraf kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler düşük kredi olması durumunda daha düşük limitlerde kredi kartı alır. Düşük limitli bir kredi kartınız varsa bu kartı düzenli olarak kullanıp kartınızın limitini yükseltebilirsiniz . Kredi kartı başvurusu bankanın internet sitesinden müşteri hizmetlerinden ve size en yakın banka şubesinden yapılıyor. Ayrıca Halkbank Mobil uygulamasını kullanıyorsanız mobil uygulamaya girerek buradan da Halkbank Paraf kredi kartı başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası Bonus kredi kartı başvurusu

Garanti Bankası Bonus kredi kartı başvurusu yaparak da yüksek limitli kredi kartı sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde en çok kullanılan kredi kartlarından bir tanesi olan bonus kredi kartı Garanti Bankası üzerinden verilmektedir. Bu kredi kartında yüksek limitli olarak işlem yapabiliyorsunuz. Kredi kartı başvurusunu yaptığınızda hemen değerlendirmeye alınır ve ne kadar limitli kredi kartı aldığınızı öğrenebilirsiniz. Bonus kredi kartı diğer kartlara göre daha avantajlı gözüküyor. Tüm iş yerleri ile neredeyse anlaşması olan bu kredi kartına başvurmak istiyorsanız bankanın internet sitesine girebilir veya bonus kredi kartının resmi internet sitesine girip buradan da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri hizmetleri numarasından banka şubelerinden banka ATM sinden ve internet bankacılığını kullanarak da Garanti Bankası Bonus kredi kartını alabiliyorsunuz.

İş Bankası Maksimum kredi kartı başvurusu

20.000 TL limitli ne kadar kredi kartı veren bankalar dan bir tanesi de İş Bankası olmaktadır. İş Bankası üzerinden kredi kartı başvurusu yapacak olan müşteriler Maximum özellikli bir kredi kartı alabilmektedirler. Sizlerde eğer Maximum özellikli bir kredi kartı almak istiyorsanız İş Bankası şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesinden kredi kartı başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu bankada bir hesabınız varsa banka hesap numaranız üzerinden aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte İş Cep uygulamasına girerek buradan hemen kredi kartı başvurusu yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığından yaptığınız kredi kartı başvurusu onaylanırsa ne kadar limit onay aldığınız da anında sistem üzerinden göreceksiniz.