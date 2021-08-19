Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrasında Açıkladı! Yüz Yüze Eğitim ve Aşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitime başlanacak olan tarihi duyurdu. Gerçekleşen toplantı ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül tarihinde başlayacağı bilgisini vatandaş ile paylaştı.

Yüz yüze eğitim sürecine geçilmesi ile birlikte öğrencilerle irtibatlı olan personel ve öğretmenden düzenli olarak PCR testi isteneceği bildirildi. Bunun yanı sıra, koronavirüs aşısı yaptırmayan öğretmenlerin de haftada 2 defa almak üzere PCR testi yaptırılacağı söylenildi. Merak edilen konular hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testinin yaptırmalarını istediklerine ifade etti.

Kabine Toplantısı ardından vatandaş ile bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir maruz kaldığımız yangın ve kuraklık nedeni ile üzüntülü günler geçirdiğimizi dile getirdi. Ülkemizde eş zamanlı olarak başlayan yangınların bir kısmında terör şüphesi bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetler ile karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Bununla birlikte orman yangınlarının küresel bir sorun haline de geldiği hakkında yorumlar gerçekleşti.

Koronavirüs salgınına karşı dünyada aşılama çalışmalarında ilk sıralarda yer aldığımız hakkında yorumlarda yapıldı ve toplam aşı sayısında 87 milyonun geçildiği söylenildi. Sıklıkla değişen virüse karşı koronavirüs aşısı dışında farklı bir korunma yöntemi bulunmadığı da ifade edildi.

Aşı konusu ile ilgili olarak bazı kesimlerin hala aşıya karşı tereddütlü bir yaklaşım içerisinde olduğu söylenildi ve aşı olmanın gönüllülük esasına göre yürütüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yapmış olduğu açıklamalarda tüm vatandaşlara bir defa daha aşılarını olma çağrısında bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, okulların yüz yüze eğitime başlayacak olan tarihi için 6 Eylül’ü işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerle irtibatlı personel ve öğretmenden düzenli olarak PCR testi isteneceği bilgisini bildirdi.