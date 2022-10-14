Son Dakika: Bankamatik kartınızın son hanesine göre ödemeler başladı! 14000 TL ödeme 3 bankadan verilecek

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 14000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle, şubelere gidecek zamanı olmayan vatandaşlara kredi notu uygun olması durumunda en yakın banka şubesi üzerinden destek verilmektedir. Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda, bireysel tüketici kredisi olarak vatandaşlara 14000 TL ödeme verecek ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir hemen ne kadar onay aldığınızı görebilir, onaylanan tutarda hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank cep telefonu üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusu almaya devam edecek. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek, Akbank üzerinden kredi alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank 14000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli, bu kredileri almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen yapabiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kampanya başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile başvuru yapabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası üzerinden de bankamatik kartı hesabınız aracılığıyla birlikte almış olduğunuz internet şifresinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. En düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi verecek olan bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.